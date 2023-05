In einem Siegener Mehrfamilienhaus geht eine Bücherkiste in Flammen auf. (Symbolbild)

Einsatz Verrückter Streit – Mann zündet Bücherkiste an und haut ab

Bürbach. Ein Mann streitet sich mit einer Frau und kommt dann auf die Idee, vor der Wohnung der 50-Jährigen einen Haufen Bücher in Brand zu stecken.

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Hohgartenstraße im Siegener Stadtteil Bürbach hat am Freitagabend, 19. Mai, Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Wie die Polizei mitteilt, zündete nach einem Streit ein 45-jähriger Mann einen mit Büchern gefüllten Karton im Treppenhaus des Gebäudes an. Anschließend flüchtete er. Der Karton befand sich vor der Wohnung einer 50-jährigen Frau. Wenig später nahmen Polizisten den 45-Jährigen vorläufig fest.

Polizei Siegen: Gegen Beschuldigten liegt Haftbefehl vor

Sie brachten ihn zunächst zur Polizeiwache nach Siegen. Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen übernommen. Dabei fiel auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Da er diesen nicht begleichen konnte, wurde er am Samstag in eine JVA gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, berichten die Beamten weiter.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland