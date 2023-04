Verstärkung für Kliniken: Pflegefachkräfte bestehen Examen

Siegen. 43 junge Menschen haben ihr Examen in Siegen abgelegt. Mit ihrer generalistischen Pflegeausbildung können sie nun in vielen Kliniken helfen.

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft haben 43 junge Menschen kürzlich bei den Examensprüfungen am Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen erfolgreich abgeschlossen. Die aufgrund ihrer generalistischen Pflegeausbildung auf dem Arbeitsmarkt gesuchten Examinierten werden nun zum großen Teil von den drei Trägern des BiGS, der DRK-Kinderklinik Siegen, dem Klinikum Siegen, der Marien Gesellschaft, sowie den weiteren Kooperationspartnern, dem DRK Kreisverband und der DRK Stiftung Freier Grund, in Festanstellungen übernommen.

„Dank ihrer qualifizierten Ausbildung sind sie für die am Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe beteiligten Gesundheitsunternehmen wichtige Nachwuchskräfte in der ambulanten und stationären Patientenversorgung“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beteiligten Kliniken. „Die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, die nun als erste an unserem Institut die generalistische Pflegeausbildung nach einem Ausbildungsbeginn im April 2020 abschließen konnten, sind auch für uns ein tolles Zeichen, dass sowohl unsere 2019 gegründete Einrichtung als auch die Anpassungen an die neuen Ausbildungsanforderungen erfolgreich agieren“, so BiGS-Geschäftsführer Hubert Berschauer.

Institutsleiter Uwe Mayenschein schließt sich an: „Auch für uns Lehrkräfte war es in den letzten Jahren ein Kraftakt, die Ausbildungsreform umzusetzen. Nun die ersten Fachkräfte als Generalisten in eine positive berufliche Zukunft entlassen zu dürfen, erfüllt auch uns mit sehr viel Stolz und wir wünschen allen eine erfreuliche berufliche Zukunft.“

Die Geschäftsführer der drei Gesundheitsunternehmen DRK-Kinderklinik Siegen, Klinikum Siegen und Marien Gesellschaft sowie die Leiter der Kooperationspartner, dem DRK Kreisverband und der DRK Stiftung Freier Grund, sind ebenfalls sehr zufrieden mit der Entwicklung des Bildungsinstitutes. „Uns als Kinderklinik freut es natürlich, dass wir „trotz“ der Generalistik auch zukünftig Pflegfachkräfte mit Vertiefung Pädiatrie für die Versorgung von pädiatrischen Patienten vor Ort ausbilden können“, betont Kinderklinik Geschäftsführer Carsten Jochum.

Siegener Kliniken sind froh über die Unterstützung in der Pflege

Ingo Fölsing, Geschäftsführer des Klinikums Siegen ergänzt: „Wir legen im Klinikum Siegen einen besonderen Fokus auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und sind sehr stolz, mit dem BiGS auch für die theoretische Ausbildung ein großes und hochmodernes Bildungsinstitut bieten zu können.“

Hans-Jürgen Winkelmann, Hauptgeschäftsführer der Marien-Gesellschaft, erklärt: „Dass wir nun wieder so viele junge, motivierte und hoch qualifizierte Pflegekräfte für die Kliniken und die ambulanten Einrichtungen im ersten Quartal zur Verfügung haben, hilft uns als Trägern enorm, die Personalsituation stabil zu halten.“

Generalistische Ausbildung Seit 2020 gilt das neue Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz – PflBG). Es werden die bisherigen Berufsausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer generalistischen Ausbildung mit dem Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“ zusammengeführt. So entsteht ein gemeinsamer, zukunftsorientierter Pflegeberuf für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen in allen beruflichen Handlungsfeldern. Schulische Voraussetzungen: mittlerer Schulabschluss oder ein anderer als gleichwertig anerkannter Abschluss oder Hauptschulabschluss zusammen mit dem Nachweis einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung.

Die DRK-Kinderklinik Siegen kann sich nun konkret über acht, das Klinikum Siegen über zwölf und die Marien-Gesellschaft über 23 Absolventen der Pflegeausbildung freuen. Zum Anfang April traten zudem 23 junge Frauen und Männer eine Ausbildung zur Pflegefachkraft an, außerdem starteten 37 junge Menschen eine Ausbildung zum Pflegeassistenten am BiGS. Darunter auch die 23 Personen, die über das Programm der „Internationalen Pflegeschule“ des Kreises Siegen-Wittgenstein nach Deutschland gekommen sind.

