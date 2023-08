VHS kann auch exotisch: Koreanisch lernen, Kimchi kochen

Siegen-Wittgenstein. Die Kreisvolkshochschule Siegen-Wittgenstein feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Das Programm im Jubiläums-Semester birgt Überraschendes.

Die Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Das neue Semester startet am Montag, 28. August. Angeboten werden rund 700 Kurse.

„Unsere Kreis-VHS ist ein unverzichtbarer Anbieter für private oder berufliche Fortbildungen in der Region. Jedes Jahr besuchen über 10.000 Siegerländer und Wittgen­steiner Kurse bei uns“, sagt Landrat Andreas Müller. „Auch in diesem Semester ist wieder für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.“

Wladimir Kaminer im Lyz in Siegen

„Neben besonderen Highlights im Programm, möchten wir den 75. Geburtstag unserer VHS im Rahmen einer Veranstaltung feiern“, so Landrat Müller. Die Kreis-VHS hat dazu den Autor Wladimir Kaminer ins Kulturhaus Lyz eingeladen, der am Samstag, 2. September, 19 Uhr, aus seinem neuen Bestseller „Wie sage ich es meiner Mutter“ liest. Karten gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Wer je zwei Tickets gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel@siegen-wittgenstein.de mit dem Stichwort „VHS“ im Betreff.

Das gedruckte Programmheft für Herbst und Winter 2023 umfasst 128 Seiten.. Darunter befinden sich mehr als 60 Online-Angebote, Einzelveranstaltungen zu aktuellen Themen, etwa 200 Gesundheits- und Entspannungskurse, 200 Kurse für Fremdsprachen, Eltern-Kind-Angebote, Integrationskurse oder Kurse zur Xpert-Business-Finanzbuchführung.

„Mit unseren Angeboten versuchen wir stets am Puls der Zeit zu sein. Zwar konkurrieren wir mit Online-Anbietern wie Youtube und Co., die Menschen bevorzugen aber nach wie vor echte Begegnungen. Das bestätigen auch die Anmeldezahlen der Semester nach der Corona-Pandemie“, sagt Manfred Heiler, Leiter der VHS Siegen-Wittgenstein.

Nicht alle müssen zahlen Anmeldungen zu allen Kursen und Einzelveranstaltungen sind online unter vhs.siegen-wittgenstein.de möglich. Dort ist auch das Programmheft als E-Paper abrufbar. Gedruckte Programmhefte liegen in Sparkassen oder den Rathäusern der Städte und Gemeinden aus. Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld und anderen Grundsicherungsleistungen können zwei Veranstaltungen pro Semester kostenfrei besuchen. Inhaber einer Ehrenamtskarte oder Jugendgruppenleiter-Card (JuLeiCa) erhalten je Semester für eine Veranstaltung eine Ermäßigung von 30 Prozent. Schichtarbeiter zahlen nur für die Veranstaltungstage, an denen sie aufgrund ihres Schichtrhythmus teilnehmen können.

Programm

Rund um die Familie: Sowohl die beliebte Vortragsreihe „vhs.KinderUni“ als auch Yoga sowie Eltern-Kind-Outdoor-Angebote sind wieder im Programm enthalten. Ein besonderes Highlight ist „Qigong-Retreat - ein Wochenende im Kloster“.

Gesellschaft, Politik und Geschichte: Im Zuge des Welt-Alzheimer-Tages 2023 liegt ein Schwerpunkt auf dem Thema „Demenz“. Neu im Programm ist ein Angebot zur Ahnen- und Familienforschung.

Berufliche Bildung und EDV: Neben anwendungsorientierten EDV-Kursen werden im beruflichen Bereich wieder Vorträge der Online-Veranstaltungsreihe „vhs Skills“ zu Themen wie „ChatGPT“, „Metaverse“ oder „Generation Z“ angeboten. Die Xpert-Business-Kurse bieten die Möglichkeit eines zertifizierten Abschlusses im Bereich der Finanzbuchführung. In diesem Semester startet der Kurs „Social Media für Ältere“, bei dem Einblicke in YouTube, Facebook und Instagram gegeben werden. Darüber hinaus wird auch in diesem Semester wieder die Reihe „Café Digital“ angeboten, bei der in entspannter Atmosphäre unterschiedliche Aspekte im Umgang mit digitaler Technik (Cookies, digitaler Nachlass u. v. m.) beleuchtet werden. Für Januar 2024 kann die VHS wieder einen Bildungsurlaub mit dem Titel „Grundlagen gelingender Kommunikation“ anbieten.

Grundbildung und Alphabetisierung: Über sechs Millionen Menschen in Deutschland können keine oder nur wenige kurze Textpassagen lesen und schreiben. In den Schreib- und Lesekursen wird in kleinen Gruppen und in ruhiger Atmosphäre erzählt, gelacht und nicht zuletzt gelernt. Auf diesem Weg kann mehr Sicherheit im Umgang mit Schrift und Texten erlangt werden. Die Kreis-VHS bittet, Personen im Bekanntenkreis mit Lese- bzw. Schreibschwäche zu ermutigen, einen der Kurse in Freudenberg, Kreuztal oder Netphen zu besuchen.

Umwelt und Naturwissenschaften: Zentraler Bestandteil ist das Thema „Nachhaltigkeit“, bzw. in diesem Semester „Energie“. Für Naturliebhaber werden wieder interessante Wanderungen angeboten. Reisebegeisterte dürfen sich über Multivisionsvorträge über Irland, Slowenien und Kanada freuen.

Sprachenangebot: Etwa 200 Sprachkurse – einschließlich Deutsch als Fremdsprache – stehen im Bereich der Sprachen zur Auswahl. Neben den gängigen Sprachen wie Englisch und den romanischen Sprachen bietet die VHS auch Kurse in selteneren Sprachen an, angefangen bei Arabisch über Chinesisch, Dänisch, Finnisch, Isländisch, Japanisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch bis hin zu Türkisch. Auch wieder im Programm sind einige Online-Kurse, wie zum Beispiel Kroatisch, Dänisch und Norwegisch, die auf der Online-Plattform vhs.cloud stattfinden. Ganz neu im Programm ist ein Koreanisch-Kurs für Anfänger in Kreuztal. In jeder Region des Kreises wird Deutsch als Fremd- bzw. als Zweitsprache angeboten. Integrationskurse finden derzeit in Kreuztal, Bad Berleburg. Erndtebrück, Burbach und Hilchenbach statt.

Rund um die Gesundheit: Neben Vorträgen zu verschiedenen Themen rund um die Gesundheit stehen vor allem eine Vielzahl von Bewegungs-, Fitness- und Entspannungsangeboten im Mittelpunkt. In den Kochkursen können Teenies oder Erwachsene die Vielfalt des vegetarischen Kochens kennenlernen. Die Herstellung von Kimchi, einer in Südkorea beheimateten köstlichen und darmgesunden Gemüsevariante, bietet neben der Verwertung von Gemüse viele Möglichkeiten des Gemüsegenusses.

Literatur, Kultur und Kreativität: Der Fachbereich bietet neben Studienfahrten nach Wiesbaden, Wuppertal und Frankfurt unter anderem Kurse im musikalischen Bereich, Foto-Walks und Mal- und Kunsthandwerksangebote.

