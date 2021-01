VHS Siegen-Wittgenstein: Weiterbildung aus der Datenwolke

Siegen-Wittgenstein. Am Montag beginnt das neue Semester der Volkshochschule Siegen-Wittgenstein – wegen des Lockdowns vorerst nur mit Online-Angeboten.

Das neue Semester der Kreisvolkshochschule Siegen-Wittgenstein beginnt am Montag. 19 Fremdsprachen, 42 Online-Angebote, 92 Einzelveranstaltungen zu Themen der Zeit, 230 Gesundheits- und Entspannungskurse, Eltern-Kind-Angebote, Integrationskurse, Xpert-Business-Finanzbuchführung und vieles mehr: 723 Veranstaltungen werden in dem 128 Seiten starken Heft vorgestellt, das es gedruckt und als E-Paper gibt.

Auch wenn zum Semesterbeginn nur die Online-Angebote laufen können, sind Anmeldungen zu den Kursen erwünscht – damit die Interessierten kurzfristig informiert werden können, wenn der normale Kursbetrieb wieder aufgenommen werden kann. „Weiterbildung ist ein wichtiger integrativer Bestandteil unserer Gesellschaft“, sagt VHS-Leiter Winfried Hofmann. „Darum ist Bildung systemrelevant.“

Beruf und Gesellschaft

Im Bereich Familienbildung/Psychologie werden Eltern-Kind-Kurse angeboten, die Informationen rund um den Erziehungsalltag, Bewegung, Spaß und Abwechslung bieten. Selbstverteidigungskurse können Erwachsene sowohl für ihre Kinder und Jugendlichen, als auch für sich selbst buchen.

Der Fachbereich Gesellschaft/Politik bietet eine vielseitige Auswahl an Präsenz- und Online-Kursen - von alltagsnahen Trendthemen bis hin zur großen Europa- und Weltpolitik. Die „digitale VHS“ präsentiert dazu webbasierte Seminare unterschiedlicher Universitäten.

Online Auf der Seite siegen-wittgenstein.de/vhs steht das Programmheft als E-Paper zum Download bereit. Über diese Homepage kann auch für alle Kurse und Einzelveranstaltungen eine Anmeldung vorgenommen werden. Zudem werden dort auch Veränderungen oder Ausfälle von Veranstaltungen angezeigt, sollte dies zum Beispiel coronabedingt notwendig sein.

Im Fachbereich Berufliche Bildung bietet die VHS insgesamt 15 Online-Kurse an, in denen das 10-Finger-Tastschreiben, die Bildbearbeitung mit „Gimp“ sowie der Umgang mit diversen Office-Anwendungen erlernt werden kann.

Aus der Reihe VHS-Skills werden Online-Vorträge zu folgenden Themen angeboten: „Lifelogging – Wie die digitale Selbstvermessung unsere Gesellschaft verändert“, „Kommunikation 4.0“, „Kollege Roboter“, „Digitalisierung in den Berufen unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie“.

Im Bereich Umwelt und Naturwissenschaften werden mathematisch Interessierte angesprochen. Die Vorträge „100 Jahre allgemeine Relativitätstheorie“ und „Wasser – allumfassendes Element – unser Lebenselixier“, die coronabedingt im letzten Semester ausfallen mussten, werden erneut angeboten. Neu im Programm ist der Kurs „Spannende Mathematik“.

Sprachen

Kurse in 19 Sprachen – einschließlich Deutsch als Zweitsprache – stehen zur Auswahl im Bereich der Sprachen.

Neu im Programm sind 14 Online-Angebote in der vhs.cloud für verschiedene Sprachen. Premiere hat auch ein Blended-Learning-Kurs in Dänisch für Einsteiger – eine Kombination aus Präsenz- und Online-Terminen. Außerdem gibt es Kleingruppenkurse, die schon ab vier Teilnehmern starten können.

In jeder Region des Kreises wird Deutsch als Fremd- beziehungsweise als Zweitsprache in verschiedenen Kursformen und mit unterschiedlichem Umfang angeboten.

Im Bereich der Integrationskurse werden momentan und semesterübergreifend neun Kurse durchgeführt, davon drei als Alphabetisierungskurse. Momentan stehen Interessenten sechs Kurse in Kreuztal, ein Kurs in Bad Berleburg und jeweils ein Kurs in Erndtebrück und in Bad Laasphe zur Verfügung.

Freizeit

Im Mittelpunkt der Gesundheitsabteilung liegt ein Fokus auf dem Zusammenhang von Stress und seinen körperlichen Auswirkungen. In einem Online-Kurs können Interessierte zu flexiblen Zeitpunkten effektive Wege aus der täglichen Stressfalle kennenlernen.

Im Literaturprogramm werden unterschiedliche Kooperationsveranstaltungen mit dem Kulturring Bad Laasphe sowie den Buchhandlungen Blöcher in Bad Laasphe und „bücher buy eva“ in Hilchenbach angeboten.

Der Kreativbereich bietet zahlreiche Angebote zu Musik, Tanz, Fotografie, Malerei, Zeichnung und Stilberatung.

Nachdem im vergangenen Jahr Covid-19 zahlreiche Kursabsagen erforderlich machte, stehen die beliebten Ernährungskurse ab Februar vor einem Neustart.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.