Viel gefragt: Die Corona-Briefmarke aus Grissenbach

Völlig überrascht war Wilfried Lerchstein, der Vorsitzende der Briefmarkenfreunde Netphen, als er vor wenigen Tagen angerufen wurde und sich Klaus Staeck aus Heidelberg am Telefon meldete – der Klaus Staeck, der in den 1970er Jahren als Grafikdesigner und Karikaturist von provokanten politischen und gesellschaftskritischen Plakaten („Deutsche Arbeiter! Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen“). Staeck sprach Lerchstein auf die von ihm entworfene Briefmarke „Gemeinsam gegen Corona – Sich selbst und andere schützen“ an. Er hatte deren Abbildung in einer Fachzeitschrift für Briefmarkensammler entdeckt.

Die Idee, eine eigene Corona-Briefmarke („Briefmarke Individuell“) zu entwerfen, war Wilfried Lerchstein gekommen, als die Deutsche Post AG zum 1. Juli 2020 flächendeckend in ihren Briefzentren einen Werbeeinsatz zum Thema „Gemeinsam gegen Corona“ einführte, aber - anders als viele Nachbarländer - keine eigene Sonderbriefmarke zur Sensibilisierung der Bevölkerung für dieses Thema herausbrachte. Mittlerweile sind mehrere tausend Exemplare dieser Corona-Briefmarke hergestellt worden.

Auch mit Briefmarken möglich - „Gemeinsam gegen Corona“. Foto: Wilfried Lerchstein / wilfried lerchstein

Motiv wird kostenlos zur Verfügung gestellt

Da Wilfried Lerchstein sein Briefmarken-Motiv kostenlos zur Verfügung stellt, ist ihm die genaue Auflage dieser Briefmarke gar nicht bekannt. Auch Klaus Staeck bestellte seinen Bogen mit der Corona-Briefmarke. Wilfried Lerchstein will gerade jetzt mit seiner Corona-Briefmarke für eine deutlich erhöhte Impfquote werben.

Wer seine Post mit solchen in allen gängigen Portostufen bestellbaren Coronabriefmarken frankieren möchten, kann sich bei Wilfried Lerchstein melden: 02737/1216,lercwi@web.de

