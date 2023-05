Musik und Theater Viel los in Kreuztal: Das wird der Sommer in Dreslers Park

Kreuztal. Sommer in Dreslers Park in Kreuztal: Bis Ende August gibt es jeden Sonntag Musik oder Theater. Und zum Schluss ein großes Finale.

Gelb sei die Farbe des Neides und der Gier, so sagt man. Aber als hellste Grundfarbe soll Gelb auch die Lebensgeister wecken. Viele Menschen denken automatisch an die Sonne. Daher erstrahlt das Hauptmotiv auf Programmheft und Plakat zu Kreuztalsommer in leuchtendem Gelb. Vom 4. Juni bis 27. August locken zahlreiche Veranstaltungen in Dreslers Park nach Kreuztal, der sich während der Sommermonate von seiner schönsten Seite zeigt. In Jahrzehnten gewachsene Baumriesen spenden kühlenden Schatten, während die Sonne durch das Blätterdach funkelt, die Vögel ihrem geschäftigen Treiben nachkommen und Bienen und Hummeln durch bunte Blütenpracht brummen. Das ist der Rahmen für die zehn Veranstaltungen, die in diesem Sommer in Kreuztal das Publikum begeistern sollen. Die Mehrzahl davon bilden sieben Konzerte, angefangen bei Chorgesang und Cajun-Musik über Klassik und Akustikklänge bis hin zu Chansons und Irish Folk.

Die Konzerte

Los geht’s am 4. Juni mit „kultur made in kreuztal“ und dem Gemeinschaftskonzert des Chores Intermezzo mit der Sängerin Ariane Petruck, die Musik aus verschiedenen Epochen und moderne Titel präsentieren werden. Am 11. Juni starten Yannis Krämer, Tibor Zachar und Duophonic gemeinsam mit dem Publikum in einen Acoustic Afternoon mit Akustik-Klängen im Duo und Solo. Das Flair amerikanischer Südstaaten-Sümpfe holen Le Clou mit ihrem Cajun Swamp Groove am 2. Juli in den Park, während am 30. Juli die französisch-deutsch-polnische Marion & Sobo Band mit einem Mix aus Gypsy Jazz, Global Music und Chansons überrascht.

Kunstsammlung zu Kreuztalsommer In der Gelben Villa in Dreslers Park können in vier barrierefrei erreichbaren Ausstellungsräumen Kunstwerke aus der Kunstsammlung der Stadt Kreuztal betrachtet werden: Im „Salon“ werden aktuell Arbeiten von Kunstschaffenden, die eng mit Kreuztal verbunden sind, gezeigt. Im „Empfangszimmer“ finden sich Werke zeitgenössischer Kunst. Im „Atelier“ ist eine Themenausstellung zu Holzschnitten und Linolschnitten zusammengestellt worden.Im „Wintergarten“ werden Werke von Theo Meier-Lipp präsentiert. Öffnungszeiten: Jeden 1. Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr, auch an allen Veranstaltungstagen im Rahmen von Kreuztalsommer. Ausstellungsbesuche mit fachkundiger Führung für Einzelpersonen und Gruppen sind ganzjährig von Montag bis Freitag nach telefonischer Voranmeldung bei Kurator Frank W. Frisch möglich (0170 / 4 34 90 67).

Am 12. August heißt es „Kreuztalklassik is back“. Zur 24. Auflage des Publikumsmagneten mit der Philharmonie Südwestfalen verspricht das Programm „O sole mio“ eine italienische Sommernacht. Pop- und Schlager-Evergreens, Märsche und Polka stehen auf der musikalischen Speisekarte des Blasorchesters Stadt Kreuztal, das am 20. August auftreten wird. Am 27. August kehrt Jördis Tielsch im Duo mit Peter Schneider zurück nach Kreuztal und hat ihr neues Album New Mornings im Gepäck.

Das Theater

Aber nicht nur Musikdarbietungen laden zu einem sonntäglichen Ausflug in Kreuztals grünes Wohnzimmer ein. Tanztheater, Artistik und Puppenspiel erweitern das kulturelle Angebot von Kreuztalsommer. Am 16. Juli wird es in Kooperation mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie wild im Park. Dann führen das Figurentheater Neumond und das Theater fensterzurstadt Hannover ihre Gemeinschaftsproduktion „Wo die Wilden Kerle“ wohnen auf. Das Stück, das mit Live-Musik untermalt ist, richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Am 23. Juli muss man Benno & Max die Daumen drücken. Die beiden Multitalente in Sachen Comedy und Akrobatik sind zum zweiten Mal zu Gast bei Kreuztalsommer, nachdem ihr erster Auftritt in 2021 wegen eines plötzlichen Gewitters viel zu früh beendet werden musste.

„kultur made in kreuztal“ heißt es erneut mit Dance & Sing am 11. August, wenn die städtische Tanzschule Spitzentanz und das Tanztheater Kreuztal gemeinsam das Stück Inside auf der großen Bühne aufführen. Wie immer darf man auf beeindruckende Tanzchoreographien der rund 300 Teilnehmerinnen und Tänzer gespannt sein.

Ein Eintrittsgeld fällt zu allen Terminen nicht an, denn der Besuch der Veranstaltungen ist - getreu dem langjährigen Motto „umsonst & draußen“ - für alle Zuschauerinnen und Zuschauer kostenfrei. Die Konzerte finden bei jeder für die Künstler, Instrumente und das Publikum verträglichen Witterung statt. Sollte das Wetter zu schlecht sein, werden die Veranstaltungen in den großen Saal der Weißen Villa verlegt (Ausnahme: Dance & Sing und Kreuztalklassik). Informationen am Veranstaltungstag auf www.kreuztal-kultur.de, der Kreuztalkultur-Facebook oder unter 02732/ 51-321.

