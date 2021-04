Internetausfall Vodafone-Störung in Siegen dauert an: Kabel zweifach durch

Siegen. Seit Mittwochmittag geht nichts mehr für rund 15.000 Vodafone-Kunden in Siegen und Umgebung. Kabelschaden in der Innenstadt muss behoben werden.

Seit Mittwochnachmittag, 31. März, sind rund 15.000 Haushalte in Siegen und Umgebung ohne Internet, Telefon, Fernsehen. Grund ist ein Schaden bei Tiefbauarbeiten in der Siegener Innenstadt: Ein Glasfaserkabel war durchtrennt worden – zwei Mal. Die Reparatur dauert an.

Tiefbauexperten von Vodafone arbeiteten weiter an der vollständigen Entstörung der Einschränkungen im Raum Siegen, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Man gehe aktuell davon aus, dass die 15.000 betroffenen Haushalte im Laufe des Donnerstag wieder das Glasfaser-Kabelnetz in gewohnter Qualität nutzen können.

Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie waren ausgefallen, weil bei Bauarbeiten, „mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hat“, wie das Unternehmen betont, eine Zufuhrstrecke im Vodafone-Netz beschädigt worden war. Zunächst war Vodafone davon ausgegangen, dass der Schaden bis zum Mittwochabend behoben sein könne. Wie sich dann am Abend herausstellte, war die Zufuhrleitung gleich an zwei Stellen durchtrennt worden. Und dann hätten aufwändigen Tiefbau- und Spleißarbeiten unterbrochen werden müssen, weil am späten Mittwochabend die Nachtruhe einsetzte.

Schadensstelle mitten in Siegener Wohngebiet – Unterbrechung wegen Nachtruhe

Die einzelnen Fasern des zerstörten Kabelstrangs werden an beiden Schadenstellen nach und nach repariert, erläutert die Vodafone-Unternehmenskommunikation. Die Schadstelle befindet sich in einem Wohngebiet, seit Donnerstagmorgen werden die Arbeiten fortgesetzt. „Wir bitten die betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, so Vodafone.

Es handelt sich nicht um die erste umfangreichere Störung des Vodafone-Netzes in Siegen: Zuletzt war Ende Februar ebenfalls ein Glasfaserkabel bei Bauarbeiten im Umfeld des Siegener Bahnhofs durchtrennt worden, viele Haushalte waren lange ohne Internet und Kabel. Und im Mai 2020 war ein Glasfaserkabel bei Bauarbeiten in Eiserfeld durchtrennt worden. Nachdem der Schaden zunächst behoben war, geschah das gleiche zwei Tage später erneut – das Kabel wurde nur einige Meter weiter zum zweiten Mal durchtrennt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.