Veranstaltungen Vogteifest: Oldtimer, Markt, Musik – in Burbach ist viel los

Burbach. In Burbach steigt am Wochenende das zweite Vogteifest. Hier ist das Programm:

Nur der neue Titel verhindert, dass das bunte Treiben an diesem Wochenende in Burbach mit einer Schnapszahl in die Annalen des Heimatvereins Alte Vogtei Burbach eingehen wird. Die zweite Auflage des jungen Vogteifestes wäre als 33. Ausgabe des Museumsfestes geführt worden.

Doch der Umbau und die inhaltliche Neuausrichtung des historischen Amtshauses führten zu einer Namensänderung: Das einstige Museum in der Zehntscheune, das am Ende von mehr als drei Jahrzehnten mit einem Sammelsurium von mehr als 4000 Gegenständen das „Leben und Arbeiten in Burbach“ dokumentierte, ist von der modernen, multimedialen Dauerausstellung „Gemeinsam Burbach“, die vor einem Jahr eröffnet wurde, abgelöst worden. Anhand ausgesuchter Exponate wird nun die sozial- und kulturhistorische Geschichte Burbachs in vier Schwerpunkt-thematischen Sektionen erfahrbar gemacht. Den Rest des ehemaligen Museumsinventars hat der Heimatverein inzwischen ordentlich und liebevoll im sogenannten Depot eingelagert und weitestgehend katalogisiert.

Aus dem Museumsfest wurde also das Vogteifest – und damit ist der Unterschied schon abschließend beschrieben. Denn das Grundkonzept des beliebten Dorffestes im historischen Ortskern zwischen Römer und Vogtei ist geblieben. Eine abwechslungsreiche Melange von Musik, Markttreiben und kulinarischen Angeboten soll das Wir-Gefühl in Burbach stärken. Die „neue“ Alte Vogtei samt Zehntscheune, neuem Backes und Vorplatz steht hierbei als Ort der Begegnung sinnbildlich im Zentrum des Geschehens, das sich darüber hinaus über Haus Herbig bis hin zum Haus Dilthey erstreckt, jenen beiden Immobilien im Besitz des Heimatvereins, die das ortsbildprägende historische Gebäude-Ensemble an der Jägerstraße komplettieren.

Samstag: Kunsthandwerkermarkt und offene Türen

Der Veranstaltungsreigen beginnt am Samstag, 26. August, um 12 Uhr. Der Platz an der Vogtei wird zum Treffpunkt von Jung und Alt. Hier laden die Kulisse und zahlreiche Sitzgelegenheiten sowie Verzehrangebote zum Verweilen ein. Mit Däggelsbläddze und Waffeln, Grill- und Getränkeständen sowie dem Café im Haus Herbig und einem Raclette-Stand am neuen Backhaus ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Musikalisch werden über das Wochenende verteilt mit dem Bollnbacher Musikverein Herdorf, der Zwei-Mann-Band „Klamotte“, der Beselich Basin Street Band und Burbacher Musikvereinen einige alte und beliebte Bekannte auftreten und für Stimmung sorgen.

Die Ginnerbach wird zur Flaniermeile. Der Kunsthandwerkermarkt war fester Bestand des Museumsfest-Programms und soll es auch in Zukunft bleiben. Schönes, Dekoratives und Nützliches – häufig handgefertigt in lokalen und regionalen Werkstätten, Näh- und Bastelzimmern – laden zum Stöbern und Shoppen ein. Zahlreiche Aussteller kommen seit Jahren, sodass eine Art Klassentreffen-Stimmung über dem Markt schwebt. Neben den zahlreichen erwarteten Wiedersehen freuen sich die Kunsthandwerker auf viele neue Begegnungen.

Auch die Alte Vogtei selbst und die Zehntscheune öffnen ihre Pforten. Das neue Besucher-, Begegnungs- und Erlebniszentrum feiert den ersten Jahrestag seiner „Neugeburt“ und präsentiert all seine Facetten: Tourist-Information, Naturpark-Informationszentrum, die Ausstellung „Gemeinsam Burbach“, die Geschäftsstelle der Musikschule, der „Ollern“ als Seminar- und Veranstaltungsort und vieles mehr. Auch das hauptamtliche Vogtei-Team stellt sich in persönlichen Gesprächen gerne vor. Mit der ebenfalls noch jungen Römergalerie (mit einer aktuellen Foto-Ausstellung) und dem Familienbüro öffnen zwei weitere gemeindliche Einrichtungen und informieren über ihre Angebote. Für die jüngeren Vogteifest-Gäste hat der Heimatverein Kinderspaß und Kletteraktionen vorbereitet.

Sonntag: Gottesdienst und Oldtimer

Eingebettet in das Veranstaltungswochenende sind am Sonntag, 27. August von 11 bis 18 Uhr zwei weitere wesentliche Bestandteile des Dorffestes: Um 10.30 Uhr findet vorab ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen. Kirche auf dem Römer statt.

Ein echtes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher gegen 16.15 Uhr, wenn die Jägerstraße zur Zielgeraden der 15. ADAC Siegerland Classic des A.M.C. Hellertal Burbach-Neunkirchen wird. Rund 110 Oldtimer, die morgens am Wilnsdorfer Autohof zur Tour durch das Dreiländereck starten, werden nacheinander und in angemessenem Tempo unter fundierter Moderation die Ziellinie überqueren. Als ältestes Fahrzeug kündigte der Veranstalter das 1933er gebaute Einzelstück Plymouth PD Special an. Nicht nur Motorsportfans und Oldtimerliebhaber werden bei den historischen Schätzchen auf vier Rädern ins Schwärmen geraten.

