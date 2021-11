Volkstrauertag im Siegerland: Gedenkstunden in den Kommunen

Siegerland. In Siegen sind für den Volkstrauertag zwei große Gedenkstunden angekündigt, Termine jedoch gibt es im ganzen Siegerland.

Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Sonntag, 14. November, auf der Kreisehrengedenkstätte beginnt um 11.15 Uhr. Und zwar mit dem Chor SIWI Vokal, dem Bläserkreis Niederschelden sowie Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Am Löhrtor Siegen. Ab 16 Uhr entzünden Ehrenamtliche des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge „Kerzen für den Frieden“ an den 81 Grabkreuzen zur Erinnerung an die dort bestatteten Kriegstoten.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Die Veranstaltungen in den Kommunen.

Siegen

Stadtmitte: 11 Uhr Gedenkstunde der Stadt Siegen in der Trauerhalle Hermelsbacher Friedhof mit Blechbläserensemble „Trompobas“ sowie Schülern und Schülerinnen des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums.

Eiserfeld: 14 Uhr Gedenkfeier am Alten Ehrenmal des Gilbergfriedhofes mit Beteiligung der örtlichen Chöre.

Eisern: 10 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche mit MGV Eintracht 1853 Eisern, 11.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal Burgberg.

Geisweid: Kranzniederlegung am Ehrenmal am Friedhof Geisweid.

Kaan-Marienborn: 11.15 Uhr Gedenkfeier am Mahnmal des Alten Friedhofs mit CVJM-Posaunenchor Kaan-Marienborn.

Oberschelden. 14 Uhr Friedhofshalle mit ARGE Oberschelder Vereine, dem CVJM-Posaunenchor und –Männerchor, dem Spielmannszug Oberschelden sowie Pfarrerin Annette Hinzmann (Ev. Kirche).

Trupbach: Kranzniederlegung am Ehrenmal bei der Ev. Kirche kurz vor dem Gottesdienst, Gedenken innerhalb des Gottesdienstes, stilles Gedenken ganztägig möglich.

Freudenberg

Stadtmitte: 11.15 Uhr Friedhofshalle mit CVJM-Posaunenchor und „Liedertafel“ Freudenberg.

Alchen: 11 UhrKranzniederlegung.

Bottenberg/Oberfischbach/Dirlenbach/Niederheuslingen/Oberheuslingen/Heisberg/Niederndorf: 10 Uhr Friedensgottesdienst in der Ev. Kirche Oberfischbach, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal in Oberfischbach und Niederndorf, 14 Uhr Feierstunde am Ehrenmal Oberheuslingen.

+++Lesen Sie auch: Siegen: Gedenken an die Zerstörung der Stadt 1944+++

Bühl/Oberholzklau: 10 Uhr Ev. Kirche Oberholzklau.

Büschergrund: 10 Uhr innerhalb des Gottesdienstes der Ev.-Freikirchlichen Gemeinde, Siegener Straße 190.

Plittershagen 14 Uhr Gedenkfeier am Ehrendenkmal mit CVJM-Posaunenchor, Freiwilliger Feuerwehr und Pfarrer Thomas Ijewski (Ev. Kirche).

Der Volkstrauertag im Jahr 2020. Foto: Jürgen Schade

Hilchenbach

Stadtmitte: 11.30 Uhr Gedenkstunde im Anschluss an den Gottesdienst in der Ev. Kirche, mit Lukas Klimke, musikalischen Beiträgen sowie Gedichten einiger Schülerinnen und Schüler, anschließend Stilles Gedenken auf dem jüdischen Friedhof, Rothenberger Straße.

Müsen: 11.15 Uhr Gedenkstunde am Ehrenmal mit demMusikverein Müsen und Pfarrer Andreas Weiß (Ev. Kirche).

Helberhausen: 14.00 Uhr Gedenkstunde mit Beginn auf der Brücke in Helberhausen/Oberndorf, anschließend Gang zum Ehrenmal am Friedhof, dort Gedenk-Ansprachen, anschließend Kranzniederlegung, danach Kaffeetrinken in der „Alten Kapellenschule“, Musikalische Umrahmung: Feuerwehrchor der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach.

Kreuztal

Littfeld: 11.30 Uhr Andacht am Ehrenmal auf dem Friedhof mit Einweihung der Tafel zum Gedenken an die Zwangsarbeiter in Littfeld.

Kredenbach: 11.30 Uhr Gedenkfeier am Ehrenmal mit CVJM-Posaunenchor.

Krombach: 9.30 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche, 10.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal bei der Ev. Kirche mit Posaunenchor der Ev. Kirchengemeinde, den Krombacher Ortsvereinen sowie Pfarrer Hippenstiel (Ev. Kirche).

Osthelden: 14 Uhr Andacht am Ehrenmal mit CVJM-Posaunenchor Fellinghausen.

Eichen: 10.30 Uhr Gottesdienst Ev. Kirche, 11.30 Uhr Gedenkfeier am Ehrenmal mit Kranzniederlegung.

Netphen

Stadtmitte: 11 Uhr Gedenkstätte Jahnstraße mit Petersplatz-Verein, Schützenverein, Musikzug und Reservisten-Kameradschaft Kreuztal.

Afholderbach/Sohlbach: 11 Uhr Ehrenmal Afholderbach.

Beienbach: 12 Uhr Kranzniederlegung.

Brauersdorf: 14 Uhr Gedenkfeier am Ehrenmal.

Deuz: 11.30 Uhr Ehrenmal.

Eckmannshausen: 10 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof mit Verein „Förderer von Eckmannshausen“.

Frohnhausen: 14 Uhr Ehrenmal.

Grissenbach: 13.30 Uhr Mahnmal.

Hainchen: 14 Uhr Ehrenmal bei der Kath. Kirche, die Anwohner Hainchens werden gebeten, sichtbar eine Kerze in ein Fenster zu stellen.

Herzhausen: 14 Uhr Ehrenmal.

+++Lesen Sie auch: Siegen gedenkt jüdischer Bürger: Synagoge ersteht wieder auf+++

Irmgarteichen: 10.15 Uhr Ehrenmal auf dem Kirchplatz.

Nenkersdorf: 11 Uhr Ehrenmal.

Oelgershausen: 14 Uhr Feierstunde an den Gedenktafeln auf dem Friedhof.

Unglinghausen 11.15 Uhr Friedhofshalle oder Gedenkstätte mit Beteiligung der Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Walpersdorf: 11 Uhr Gedenkstunde vor dem Ehrenmal.

Werthenbach: 13 Uhr Ehrenmal.

Der Volkstrauertag 2019 in Gosenbach. Foto: Michael Kunz

Burbach

Ortsmitte: 11.30 Uhr zentrale Gedenkfeier in der Friedhofshalle;mit CVJM-Posaunenchor, MGV Eintracht 1862 Burbach, Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftlichen Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Reservisten der Bundeswehr sowie Pfarrer Jochen Wahl und Gemeindereferentin Daniela Bräutigam (Ev. Kirche), anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Spielmannszug, Freiwilliger Feuerwehr und Reservisten der Bundeswehr.

Gilsbach: 11 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Holzhausen: 11.45 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Lippe: 13 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Lützeln: 11.30 Uhr Gedenkfeier und Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Niederdresselndorf: 11.30 Uhr Gedenkfeier und Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Oberdresselndorf: 14 Uhr Gedenkfeier und Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Wahlbach: 12.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Würgendorf: 13 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Neunkirchen

Salchendorf: 13 Uhr zentrale Gedenkfeier am Denkmal Salchendorf mit CVJM-Posaunenchor, Heimatverein und MGV Salchendorf sowie Pfarrer Dr. Tim Elkar (Ev. Kirche) und Schülerinnen und Schülern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Neunkirchen.

Wilnsdorf

Ortsmitte: 11.45 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Feuerwehr.

Anzhausen: 11.30 Uhr Gedenkfeier Ehrenmal „Am Bollenberg“ mit CVJM-Posaunenchor, Freiwilliger Feuerwehr und Pfarrer i.R. Christoph Dasbach (Ev. Kirche).

+++Lesen Sie auch: Kreuztal erinnert an jüngstes Opfer des Holocaust+++

Flammersbach: 11.30 Uhr Kranzniederlegung, Programm wird aufgrund der derzeitigen Lage kurzfristig geplant und angepasst.

Niederdielfen: 11.30 Uhr Gedenkfeier am Ehrenmal „Am Ehrenhain“, Torwiesenweg, mit Chor „Cäcilia Niederdielfen“,der Freiwilligen Feuerwehr und Vertreter der kath. Kirche.

Oberdielfen: 10.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal mit CVJM-Posaunenchor und Freiwilliger Feuerwehr.

Obersdorf-Rödgen: 10 Uhr Gedenkfeier am Ehrenmal „Am Marienhain” mit Andacht (Pfarrer i.R. Christoph Dasbach), CVJM-Posaunenchor und Freiwilliger Feuerwehr.

Wilden: 11.15 Uhr Gedenkfeier in oder an der Friedhofshalle mit CVJM-Posaunenchor Wilden-Gilsbach, VdK und der Freiwilligen Feuerwehr.

Wilgersdorf: 13 Uhr Kranzniederlegung am Denkmal mit Freiwilliger Feuerwehr und Posaunenbläser, 13.30 Uhr Gedenkfeier in der Ev. Kirche mit Chor Cantiamo, CVJM-Posaunenchor und Pfarrerin Rebecca Schmidt (Ev. Kirche).

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland