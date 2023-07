Von Auto erfasst: Mädchen (8) aus Siegen tödlich verletzt

Bergneustadt/Siegen. Zwei Mädchen wollen mit ihren Fahrrädern eine Straße überqueren und werden von einem Auto erfasst. Ein Kind aus Siegen stirbt im Krankenhaus.

Nach einem schweren Unfall am Samstag, 29. Juli, in Bergneustadt ist ein 8-jähriges Mädchen aus Siegen ihren Verletzungen erlegen. Das Mädchen hatte bereits am Unfallort reanimiert werden müssen und kam anschließend in ein Gummersbacher Krankenhaus. Wie die Polizei Gummersbach mitteilte, konnten die Ärzte das Leben des Kindes nicht mehr retten.

Auch eine 7-Jährige aus Bergneustadt, die per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden war, wurde schwer verletzt, den Angaben zufolge ist sie aber außer Lebensgefahr.

Am Samstagvormittag waren die Mädchen mit Fahrrädern auf der Bundesstraße B 55 unterwegs und versuchten laut Polizeibericht gegen 11.10 Uhr, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei wurden sie von einem Ford Transit erfasst, am Steuer saß ein 67-Jähriger aus Drolshagen. Neben Rettungskräften und Polizei waren auch Notfallseelsorger im Einsatz, die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis kümmerte sich um die Spurensicherung.

