Vormwald: Eltern warten auf Lampe für Schulbushaltestelle

Ein Jahr lang warten Eltern auf die Ausleuchtung der Bushaltestelle für ihre Kinder. Und dann kommt die Lampe – eine Station weiter. Dem Vater eines Schulkindes ist der Kragen geplatzt: „Da fehlt mir echt das Feingefühl der Stadt“, schreibt der Vormwälder in einem offenen Brief an Bürgermeister Holger Menzel, „Sie hätten sich da viel besser informieren müssen.“ In dem Brief wird eine Nachricht des Bürgermeisters auf dem Anrufbeantworter des Beschwerdeführers zitiert, wonach dieser die Verkehrssituation für zumutbar halte. „Ich nehme mal an, dies zeigt die Wichtigkeit dieses Anliegens und dementsprechend auch das Interesse, sich die Begebenheiten vor Ort anzuschauen.“

Tatsächlich hatte Bauausschussvorsitzender André Jung (CDU) das Anliegen der Eltern im Februar in zwei Sitzungen von Bauausschuss und Rat vorgetragen. Die Verwaltung hatte geantwortet, sie habe mit dem Landesbetrieb Straßenbau und RWE/innogy Kontakt „zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise“ aufgenommen. Mit dem Landesbetrieb, weil der für die B 508 zuständig ist, und mit Innogy, weil der Vertragspartner für die städtische Straßenbeleuchtung ist.

Keine Verwechslung

Was dann passiert ist, ist weder Missverständnis noch Schildbürgerstreich, stellt Tiefbau-Sachgebietsleiter Michael Schwenke im Gespräch mit dieser Zeitung klar: Untersucht worden sei die Beleuchtungssituation an der ganzen Strecke, Bedarf sei tatsächlich an beiden Haltestelle festgestellt worden. Am Hohlseifen (Haltestelle Eichhain) habe die Stadt aber schneller handeln können: Dort hatte sie bei den Altglasiglus selbst das Grundstück für die Lampe.

An der Einmündung Sterzenbacher Straße (Haltestelle Schreiberg) sei das etwas komplexer, nicht nur wegen der Grundstückssituation: Weil dort der ganze Straßenabschnitt nicht ausgeleuchtet ist, muss zunächst ein lichttechnisches Gutachten herbei, das ermittelt, wie der Verkehr auf die isoliert aufgestellte Lampe reagiert – womöglich werden mehrere Lampen aufgestellt, die mit aufsteigender Helligkeit geschaltet werden, damit sich die Augen der im Dunkeln fahrenden Autofahrer darauf einstellen können. „Das kommt“, versichert Schwenke. Womit die Skepsis des Bürgers widerlegt wäre, der sich hat berichten lassen, dass eine Initiative wie seine schon vor 20 Jahren ins Leere gelaufen sei.

