Siegen-Wittgenstein Mildere Temperaturen erreichen Siegen-Wittgenstein. In Kombination mit kalten Nächten und frostigen Böden kann die neue Woche rutschig beginnen.

Ab Sonntagabend, 3. Dezember, steigt die Glättegefahr in Siegen-Wittgenstein. Darauf weist Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland hin. Mit zunehmender Bewölkung und milderen Temperaturen kann auch wieder etwas Schnee fallen. Nachts bleibt es zunächst aber kalt.

Die neue Woche dürfte den Prognosen zufolge dann zunächst mit etwas Schnee beginnen, der dann in Schneeregen oder Eisregen übergeht – ab Montag erreicht eine Warmfront des Tiefs „Sani“ das Kreisgebiet, es wird unbeständiger. Ab Dienstag setzt dann Tauwetter ein, zunächst in den tieferen Lagen, aber auch im Bergland oberhalb von 500 Metern wird es tauen, entsprechend werden die Pegel der Flüsse ansteigen.

Schnee und Glätte sind im weiteren Trend zumindest im oberen Bergland weiter möglich, so der Wetterexperte, in tieferen Lagen kann es nachts – bei Aufklaren – Frost und Glätte geben. „Für viele einfach nur Sauwetter“, so Beyer – nasskalt mit bis zu 6 Grad unten an der Sieg und um 0 Grad im oberen Bergland.

