Vortrag in Kreuztal: Hilfe, wenn der Stress krank macht

Kreuztal. Um Stressmedizin und die Auswirkungen fortgesetzter Stressbelastung geht es in einem Vortrag in der Stadtbibliothek Kreuztal. Das Problem wächst.

Die VHS Siegen-Wittgenstein bietet in Zusammenarbeit mit dem Kreisklinikum Siegen und dem Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Kreisklinikum, Dr. med. Heiko Ullrich, den Vortrag „Stressmedizin - Stress und seine individuellen Auswirkungen“ an. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 3. November, von 18 bis 20 Uhr im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Kreuztal, Marburger Straße 10 statt.

Stress werde von der WHO als eine der größten Bedrohungen der Neuzeit angesehen, wie es in der Einladung heißt. 2011 sei ein Gesundheitsreport der Krankenkassen erschienen, „der alarmierte“: Diese stellten demnach für das Jahr 2010 bei ihren Versicherten eine Zunahme der Krankheitstage wegen psychischer Leiden um 13,5 Prozent fest, die somit ein Achtel der Arbeitsunfähigkeit bedingten. Verglichen mit dem Jahr 1998 wurde eine Verdoppelung der Fälle beschrieben.

Kreisklinikum Siegen: Stress wird immer mehr zur medizinischen Herausforderung

„Stress, ein Reaktionsmuster, das sich im Laufe der Evolution entwickelt hat, wird durch eine rasante Veränderung der Lebensgewohnheiten immer mehr zu einer medizinischen Herausforderung, da chronischer Stress krank machen kann“, so die Veranstalter. Ärzte und Psychologen, auch am Siegener Kreisklinikum, „werden immer mehr mit Krankheiten und Störungen bei ihren Patienten konfrontiert, die ihre eigentliche Ursache in langanhaltenden Stress-Situationen haben“.

Gesundheitsprobleme, Störungen und Krankheiten, die durch Stress verursacht werden, benötigten eine spezielle therapeutische Herangehensweise, „in der die Symptome unter Einbeziehung systemischen Denkens und Handelns betrachtet werden müssen“. Der Vortrag „Stressmedizin“ spanne genau diesen großen Bogen „um ein gesellschaftlich, medizinisch und ökonomisch bedeutsames Phänomen“.

Anmeldungen sollten eine Woche vor Vortragsbeginn vorliegen. Weitere Infos unter www.siegen-wittgenstein.de/vhs oder 0271/333-15 24.

