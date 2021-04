Ab sofort sind in den Bussen der VWS Siegen FFP2-Masken erforderlich.

Notbremse VWS Siegen: Bundesnotbremse fordert FFP2-Masken in Bussen

Siegen. Durch die Bundesnotbremse müssen in den Bussen in Siegen-Wittgenstein und Olpe nun FFP2-Masken getragen werden. Ausnahmen weiterhin für Kinder.

Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) bitten Ihre Kunden bei der Nutzung ihrer Busse ab sofort die im Bundesinfektionsgesetz geforderte FFP2-Maske zu nutzen.

„Um unseren Kunden eine Eingewöhnungszeit der erst seit vergangenem Freitag erlassenen Verfügung zu geben, werden in Abstimmung mit dem Aufgabenträger ZWS in unseren Bussen bis einschließlich Dienstag, 27. April, auch noch medizinische Masken akzeptiert“, so VWS Betriebsleiter Gerhard Bettermann.

Ärztliches Attest für medizinische Gründe in Bussen in Siegen und Umland erforderlich

Die bisher angewendeten Ausnahmeregelungen bestehen weiterhin für Kinder unter 6 Jahren. Diese sind von der Maskenpflicht befreit. Kinder unter 14 Jahren dürfen mit einer Stoffmaske den ÖPNV nutzen und Personen, die aus medizinischen Gründen von der Tragepflicht befreit sind, benötigen keine Gesichtschutzmaske. Voraussetzung ist hier die Vorlage eines ärztliches Attests.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.