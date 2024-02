Siegen Die Zahl der Krankmeldungen bei den Verkehrsbetrieben Westfalen Süd ist am Donnerstag „sprunghaft gestiegen“. Dazu kommt auch noch der Streik.

Aufgrund einer am Donnerstagnachmittag, 1. Februar, „sprunghaft gestiegenen Zahl an Krankmeldungen (überwiegend Magen-Darm-Infekte)„ kommt es am Freitag, 2. Februar, zu einem „erheblichen Ausfall an Fahrten“. Das teilen die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (VWS) mit.

Hinzu kommen die Auswirkungen des angekündigten Verdi-Streiks. Zwar seien die VWS voraussichtlich von diesem Streik nicht betroffen, allerdings würden sich teilweise die Mitarbeiter von Auftragsunternehmern dem Warnstreik anschließen, so dass es auch zu streikbedingten Ausfällen und Verspätungen kommen könne.

Fahrgäste werden gebeten, die Ausfalllisten auf der Homepage vws-siegen.de zu beachten und entschuldigen uns für die entstehenden Unannehmlichkeiten!

