Wachsgießen: Was 2021 den Siegerländer Kommunen bringt

Siegerland Die Redaktion schaut beim Wachsgießen in die Zukunft der Siegerländer Städte und Gemeinden. Spoiler: Es gibt einen Mönch mit Schwert!

Das Orakel war wie Wachs in unseren Händen. Naja, eigentlich war das Orakel tatsächlich Wachs in unseren Händen, und wie jedes Jahr war es wieder eine fürchterliche Kleckerei. Aber mit der umweltfreundlichen Variante des althergebrachten Bleigießens hat unsere Redaktion für die acht Siegerländer Städte und Gemeinden wieder einen Blick in die Zukunft geworfen.

Natürlich gibt es mittlerweile Wachsgießsets zu kaufen. Die sehen genau aus wie die aus ökologischen Gründen nicht mehr erhältlichen Blei-Versionen inklusive kleinem Pfännchen. Unsere Team hat sich in den vergangenen Jahren aber so an die Verwendung von Teelichtern gewöhnt, dass wir einfach dabei geblieben sind. Wir haben auch schließlich noch so viele von den Dingern.

Die Regeln sind bekannt. Wachs schmelzen, dann mit Schwung in eine Schüssel mit kaltem Wasser kippen, erstarren und abkühlen lassen und dann die entstandene Form deuten. Die erste Frage ist "Was könnte das überhaupt sein?". Und die zweite Frage ist: "Was könnte das für die jeweilige Kommune verheißen?" Es steht also außer Zweifel, dass es sich um ein streng wissenschaftliches Verfahren handelt!

Neugierig auf die Ergebnisse? Die gibt es hier.