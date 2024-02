Waldland Hohenroth: Vom Waldbaden bis zum Bikepacking

Försterei wird Waldland

Das Waldinformationszentrum Forsthaus Hohenroth ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landesbetriebes Wald und Holz NRW sowie des Vereins Waldland Hohenroth. Hohenroth ist eine ehemalige Försterei, die 2001 nach über 100 Jahren eine neue Widmung zum Waldinformationszentrum erhielt. Der ehemalige Stall, in dem früher bis zu zehn Kühe, ein Pferd und Hühner eingestellt warnen, beherbergt heute das moderne „Waldlandhaus“. Im Untergeschoss befindet sich ein Ausstellungsraum.

In der ehemaligen Scheune ist eine Hackschnitzel-Heizanlage untergebracht, die als Demonstrationsobjekt den Besuchern die Thematik der erneuerbaren Energien zeigen soll. Ferner findet sich hier die „Waldwerkstatt“ der Forstwirte. Im Obergeschoss wurde der alte sogenannte „Heuboden“ erhalten. An das Außengelände des Waldinformationszentrums Hohenroth schließt sich ein 43 Hektar großes Wildgehege an. In ihm befindet sich Europäisches Rotwild und Mesopotamisches Damwild.

1854 wurde erstmals eine königliche Revierförsterei erwähnt. Es wurde 1910 wegen Baufälligkeit in eine neue Försterei umgebaut. Obwohl das abseitig in Wald stehende Forsthaus nur schwer zu erreichen war, war es dennoch in den Jahren 1930 bis 1970 beliebter Ort, da eine kleine Gaststätte betrieben wurde. Händler, Fuhrleute, Holzhauer sowie Reisende kehrten dort ein. Erst 1946 bekam Hohenroth einen Stromanschluss.