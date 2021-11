Waldretter Siegen und Umland: Mitfeiern beim Pflanzfest

Am Kuhlenberg in Freudenberg, ganz in der Nähe der Freilichtbühne, liegt das Areal für die Waldretter-Aktion. Beim Pflanzfest am 27. November können Bürgerinnen und Bürger hier die ersten Setzlinge zur Wiederaufforstung pflanzen.

Freudenberg. Unsere Waldretter-Aktion in Siegen und Umland steuert dem Höhepunkt entgegen: Am 27. November steigt das Pflanzfest am Freudenberger Kuhlenberg.

Der Wald gibt uns unendlich viel. Eindrückliche Beispiele dafür haben wir in den vergangenen Wochen in unserer „Waldretter“-Serie geschildert. Nun möchten wir zusammen mit unseren Leserinnen und Lesern etwas zurückgeben: Beim Pflanzfest am Samstag, 27. November, ab 11 Uhr auf dem Aktionsgelände am Kuhlenberg werden die ersten von mehr als 1000 Setzlingen gepflanzt, um die vom Borkenkäfer verwüstete Fläche wieder aufzuforsten. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort anmelden (Kontakt: Siehe unten).

Bei der Aktion unserer Zeitung, für die die Stadt Freudenberg das etwa elf Hektar große Areal ganz in der Nähe der Freilichtbühne zur Verfügung stellt, geht es nicht „nur“ um die Spenden an sich. Selbstverständlich und ganz klar: Das finanzielle Engagement der Spenderinnen und Spender ist nicht hoch genug einzuschätzen, weil es erst diese Chance zur Wiederaufforstung vor Ort schafft. Spenden sind auch weiterhin möglich und willkommen. Aber darüber hinaus möchten wir mit den „Waldrettern“ auch Gelegenheit geben, persönlich aktiv zu werden; den Kauf von Setzlingen, aus denen in der Zukunft stattliche Bäume entstehen sollen, nicht nur zu ermöglichen, sondern diese Setzlinge auch selbst einzupflanzen und damit unmittelbar an dem Prozess teilzuhaben.

Waldretter: Eichen, Ulmen und Hainbuchen für den Freudenberger Kuhlenberg

Alle Menschen, die für die Freudenberger Fläche gespendet haben, werden deshalb angeschrieben und zum Pflanzfest eingeladen. Doch auch darüber hinaus sind Bürgerinnen und Bürger, die sich an diesem Tag einbringen möchten, aufgerufen. Kurz bevor dabei die erwachsenen Gäste zum Spaten greifen, ist am 27. November zunächst einmal die junge Generation im Einsatz. Die Freudenberger Kinderfeuerwehren sind mit von der Partie und legen bereits um 10 Uhr morgens los. Etwa 60 Jungen und Mädchen machen mit.

Gepflanzt werden auf dem Gelände, wie Förster Martin Lentrup zu Beginn der Aktion erläuterte, vor allem Eichen. Deren Bestand soll aber unter anderem mit Ulmen und Hainbuchen durchmischt werden. Eine Monokultur, wie sie auf dem Hochplateau Mitte der 1950er Jahre mit Fichten angelegt wurde, kommt längst nicht mehr in Frage. Monokulturen haben sich nicht nur als inadäquat erwiesen, weil sie der in der Natur eigentlich üblichen Artenvielfalt widersprechen – sondern auch, weil sie anfälliger sind. Die Borkenkäferplage, die überall in Deutschland riesige kahle Flecken in der Landschaft hinterlassen hat, hat das unmissverständlich deutlich gemacht: Dominiert auf einem Areal eine einzelne Art, dann droht auch dem gesamten Areal die Verwüstung, wenn die Bedingungen sich zugunsten ebendieser Art verändern. Bei der Fichte waren das die Hitzesommer der jüngsten Vergangenheit, die die Borkenkäferpopulation aus dem Ruder laufen ließen; in Verbindung damit, dass deren bevorzugte Nahrungsquelle die Fichte ist, von der es auch in den Siegerländer Wäldern riesige Bestände gibt. Oder eher: gab.

Waldretter-Pflanzfest in Freudenberg: So können Sie dabeisein

Viele Menschen hätten angesichts dieser Situation bei der Stadt nachgefragt, was sie tun könnten, berichtete Freudenbergs Bürgermeisterin Nicole Reschke zum Auftakt der Aktion Mitte September. Auch deshalb stellte die Stadt die Fläche zur Verfügung, auf der nun Jeder und Jede mit anpacken kann.

Die Waldretter-Aktionsfläche am Freudenberger Kuhlenberg: Insgesamt geht es um ein rund elf Hektar großes Gelände. Foto: Florian Adam

Für die erwachsenen Gäste beginnt das Pflanzfest am Samstag, 27. November, um 11 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz oberhalb der Freilichtbühne. Unsere Zeitung ist dort mit einem Redaktionsmobil vor Ort und bietet unter anderem eine Fotoaktion an. Der Förderverein der Freilichtbühne macht ebenfalls mit und sorgt für Catering. Die etwa 1,2 Kilometer bis zur Aktionsfläche sind zu Fuß zurückzulegen. Der Weg ist ausgeschildert. Anmeldungen sind aufgrund der Pandemie erforderlich unter 0201/804-80 58 oder per Email an leserveranstaltung@wp.de, Stichwort „Pflanzfest Freudenberg“.

