Wandern in Siegen und Umgebung: Top-Touren vor der Haustür

Siegen-Wittgenstein. Wer in Siegen und Umgebung wandern möchte, hat eine Menge Möglichkeiten. Der Pocketguide des Touristikverbands bündelt 15 besondere Highlights.

Eine Empfehlung für eine bestimmte Tour oder einen Lieblingsort gibt Monika Dombrowsky, Geschäftsführerin des Touristik-Verbands Siegerland-Wittgenstein, nicht. Es ist sozusagen ein Luxusproblem – denn die Auswahl ist zu groß. „Ich tue mich da schwer“, räumt die Expertin – auch, weil unterschiedliche Menschen eben unterschiedliche Erwartungen haben und das speziell für sie Passende finden möchten. Einen guten Tipp hat Monika Dombrowsky trotzdem: „Alles, was in unserem Pocketguide drin ist, hat das Zeug, zertifiziert zu werden. Das ist das Beste: Das sind wir.“

Der Pocketguide „Wandern: 15 Top-Touren in Siegen-Wittgenstein“ bietet auf 40 Seiten Beschreibungen der ausgewählten Routen. In Überblicksgrafiken gibt es jeweils Informationen über Länge der Strecke und Höhenunterschiede unterwegs, des weiteren zum einzuplanenden Zeitaufwand – und eine Einschätzung, ob wenig, viel oder mittlere Kondition zur Bewältigung vonnöten ist. Unter anderem enthält der Pocketguide die Rothaar-Spur Trödelsteinpfad in Burbach, den Jung-Stilling-Rundweg in Hilchenbach, den Kindelsbergpfad in Kreuztal und den Historischen Rundweg Achenbach in Siegen.

Den kostenlosen Pocketpuide gibt es beim Touristikverband Siegerland-Wittgenstein unter 0271/333-10 20 oder zum Download auf siegen-wittgenstein.info

