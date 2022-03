Wandern, Radfahren: Kreuztal greift gern zu Fördergeldern

Kreuztal investiert in den Radverkehr – nicht nur in Radwege.

Kreuztal. Nächste Woche wird in Kreuztal der Haushalt verabschiedet. Widerspruch gibt es kaum – nur ein paar Anmerkungen.

Der Rat wird am Donnerstag, 10. März, den Haushalt für dieses Jahr verabschieden: mit einem Defizit von knapp 5,4 Millionen Euro, dem der „isolierte“ und erst nach 2025 abzutragende Covid-Schaden von weiteren 4,8 Millionen Euro hinzuzurechnen ist. Gegenüber dem ursprünglich im Dezember vorgelegten Etat fällt das Ergebnis trotz zusätzlicher Ausgaben um eine halbe Million Euro günstiger aus. Das liegt daran, dass die Kreisumlage durch den Kreistag nicht so stark erhöht wurde, wie es der Landrat vorgeschlagen hatte.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nachlegen muss die Stadt bei den Übergangsheimen: Acht Heizungskessel machen die Umstellung von L- auf H-Gas nicht mit, 90.000 Euro werden für die Neuanschaffung fällig. 160.000 Euro werden für die Erneuerung von Sirenen eingeplant, die komplett vom Land übernommen werden. 35.000 Euro wird die Stadt in ein lange geplantes Wanderwegeleitsystem investieren, dazu wird ein Landeszuschuss von 22.800 Euro erwartet.

+++ Lesen Sie auch: Kreuztal in der Pandemie: Schulen sind größte Investition +++

Kritik an Velocity-Patenschaften

Im Hauptausschuss wurde das Zahlenwerk ohne Widerspruch zur Kenntnis genommen. Die Stadt habe „immer neue Möglichkeiten entdeckt“, an Fördermittel zu gelangen, stellte Björn Eckert (Grüne) fest und nannte beispielhaft den Ausbau des Schwarzen Weges zwischen Eichen und Kreuztal als Teil der Radpendlerroute nach Siegen sowie die Erweiterung des Schulzentrums samt Ausbau des Sport- und Bildungscampus: „Das geht alles in die richtige Richtung.“ Kritisch äußerte sich Frank Wieland Frisch (FDP) zu den Standortpatenschaften, die die Stadt mit dem E-Bike-Verleiher Velocity eingegangen ist: „Das ist nicht unsere Sache.“ Es handele sich um eine freiwillige Leistung, für die die Stadt, anders als für den Bau von Radwegen, auch keine Zuschüsse bekomme. Jochen Schreiber (SPD) widersprach: Velocity sei ein neu in Kreuztal angesiedeltes Unternehmen: „Das ist auch Wirtschaftsförderung.“ Die Firma auf dem Campus Buschhütten sei „ein weiterer Baustein auf dem Weg zu alternativen Mobilitätsformen“.

++ Lesen Sie auch: Siegen: Wegen Corona – Kreuztal: Ordnungsdienst bekommt Verstärkung +++

Beratung ohne Fachausschüsse

„Die Fördermittel kommen reichhaltig“, bestätigte Arne Siebel (CDU), „aber dafür brauchen wir auch Personal.“ Der Etat lasse „nur wenige Wünsche offen“, nachlegen werden müsse die Stadt wohl nach der Pandemie in der Kulturförderung: „Da ist Stillstand eingetreten.“ Wegen der Pandemie waren fast alle Sitzungen der Fachausschüsse abgesagt worden. Die Fraktionen haben den Haushalt intern vorberaten und ihre Fragenkataloge von der Verwaltung abarbeiten lassen. Ihm hätten die Ausschusssitzungen nicht gefehlt, sagte der CDU-Fraktionschef: „Das könnte auch nach der Pandemie so bleiben.“ Frank Wieland Frisch (FDP) empfand den Frage-Antwort-Transport eher als Notlösung: „Anstrengend ist das schon.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland