Warnstreik am 28. Februar: Rund 450 gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes nehmen am Demonstrationszug l teil.

Tarifkonflikt Warnstreik am Dienstag: Diese Kitas in Kreuztal bleiben zu

Kreuztal. Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut zum Warnstreik auf. Die meisten städtischen Kitas in Kreuztal sind betroffen.

Von dem angekündigten Warnstreik am Dienstag, 21. März, sind die städtischen Kitas betroffen.

Geschlossen sind Kindergarten Langenau und Großtagespflegestelle Langenau, Regenbogen Eichen, Maluma Ferndorf und Zum Wäldchen, Kreuztal. Eingeschränkte Betreuung und in dringenden Fällen eine Notfallbetreuung bieten Buschhütten, Ferndorfer Knirpse, Hessengarten, Krombach und Osthelden an. In den übrigen städtischen Einrichtungen (Kunterbunt, Eichen, Fritz-Erler-Siedlung) findet eine uneingeschränkte Betreuung statt.

