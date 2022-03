Vom Warnstreik sind am Dienstag auch die städtischen Kitas in Kreuztal betroffen. Die Ferndorfer Knirpse (Bild) sind uneingeschränkt geöffnet.

Kindergärten Warnstreik: Diese Kitas in Kreuztal sind Dienstag zu

Kreuztal. Der öffentliche Dienst ist am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind in Kreuztal städtische Kita. Hier gibt es Notbetreuung.

Aufgrund des Warnstreikaufrufs für den öffentlichen Dienst ist am Dienstag, 8. März, mit Engpässen bei der Betreuung der Kinder in einigen städtischen Kindertageseinrichtungen zu rechnen. Das teilt die Stadt Kreuztal mit.

Diese Kita sind geschlossen

Geschlossen sein werden die Großtagespflegestelle Langenau, das Familienzentrum Kita Regenbogen in Eichen und der Kindergarten Zum Wäldchen in Kreuztal.

Hier wird Notbetreuung angeboten

‘Notfallbetreuung bieten der Kindergarten Langenau in Buschhütten, der Kindergarten Hessengarten in Kreuztal und der Kindergarten Krombach an.

In diesen Kitas in Kreuztal läuft der Betrieb weiter

Uneingeschränkt geöffnet sind der Kindergarten Buschhütten, der Kindergarten Kunterbunt in Eichen, die Kindergärten Ferndorfer Knirpse und Maluma in Ferndorf, das Familienzentrum Ka Fritz-Erler-Siedlung und der Kindergarten Osthelden.

