Warnstreik von Siegener Erziehern: „Kitas laufen am Limit“

Beim Verdi-Warnstreik in der Bismarckhalle in Siegen machten zahlreiche Menschen mit.

Weidenau. Am Internationalen Frauentag gingen die Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst auch in Siegen in den Warnstreik. Das sind ihre Ziele.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat am Internationalen Frauentag die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. „Wir werden am 8. März erneut in den Warnstreik gehen, weil die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes zwar vor der Kamera gerne von Wertschätzung der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher, der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und allen Beschäftigten in den sozialen Dienststellen sprechen, bei den Tarifverhandlungen aber nichts mehr davon wissen wollen“ kündigte Michael Schnippering, Gewerkschaftssekretär im ver.di Bezirks Südwestfalen, Büro Siegen, bereits vorab an. Der Aktionstag soll die existenziellen Nöte der genannten Berufsgruppen, in denen überproportional Frauen (83 Prozent) – und Frauen in Teilzeit – arbeiten, deutlich machen.

Trotz der schlechten Wetterverhältnisse mit Schnee, Glatteis und vielen Unfällen, fanden ca. 90 Menschen den Weg in die Bismarckhalle, um ihren Forderungen noch einmal Nachdruck zu verleihen. Beteiligt waren 12 Kreuztaler Kitas, die Kita Gläserstraße der Stadt Siegen und Kolleginnen und Kollegen der Sozialdienste der Städte Siegen, Kreuztal und der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein.

Alle Streikenden machten unmissverständlich klar, dass das Arbeitgeberangebot aus der zweiten Verhandlungsrunde völlig unzureichend sei. „Die Arbeitgeber“, so eine Kreuztaler Erzieherin, „haben es scheinbar immer noch nicht verstanden, dass die Kitas am Limit laufen und wir Arbeitsentlastungen, zusätzliches Personal und mehr Geld für unsere gute Arbeit erwarten.“ Für alle Beteiligten war klar: „Wir machen weiter!“

In den Tarifverhandlungen für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen wurde der Forderung von ver.di nach 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, erneut eine klare Absage erteilt – trotz steigender Preise, hoher Inflation und großer Personallücken gerade auch in der Sozialen Arbeit.

