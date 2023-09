Am Donnerstag, 14. September, heulen nahezu sämtliche Sirenen in Deutschland. (Symbolbild)

Vorsorge Warntag in Siegen: Um 11 heulen Sirenen und Handys klingeln

Siegen. Um 11 Uhr am 14. September heulen in Siegen-Wittgenstein Sirenen und es klingeln jede Menge Smartphones. Hier gibt’s alle Infos zum Warntag.

Am Donnerstag, 14. September, werden beim Warntag die Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz getestet – auch in Siegen-Wittgenstein. Um 11 Uhr soll über verschiedene Kanäle gewarnt werden, um die Systeme zu überprüfen und aufeinander abzustimmen, teilt die Kreisverwaltung mit.

„Es gibt Ereignisse, bei denen es wichtig ist, dass jeder sie mitbekommt, weil Aufmerksamkeit oder ein bestimmtes Verhalten erforderlich sind, zum Beispiel Großbrände, Naturgefahren oder eine Bombenentschärfung. Oft muss es dann ganz schnell gehen“, sagt Thiemo Rosenthal, Dezernent für Gesundheit, Sicherheit und Bevölkerungsschutz beim Kreis Siegen-Wittgenstein. „Umso wichtiger ist es, dass die Bevölkerung rechtzeitig über die Gefahren informiert wird – und das über möglichst viele Kanäle.“

Entwarnung kommt in Siegen-Wittgenstein gegen 11.45 Uhr

Genau das soll beim Bundesweiten Warntag geprobt werden. Gegen 11 Uhr löst die Kreisleitstelle rund 190 Sirenen im Kreisgebiet aus. Gleichzeitig gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Probewarnung aus. Diese wird automatisch an alle angeschlossenen Warnmittel versandt.

Neben den Sirenen werden dadurch auch die Warn-Apps „NINA“ und „KATWARN“ sowie der Cell Broadcast probehalber ausgelöst, das bedeutet Mobiltelefone werden klingeln. Die Entwarnung erfolgt gegen 11.45 Uhr. Über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast wird derzeit noch keine Entwarnung versendet.

Sirenen in Netphen bleiben stumm

In Netphen indes bleiben fast alle neu installierten Sirenen stumm: Afholderbach (Sohlbacher Straße), Beienbach (zwischen Ringstraße und Schnellenbergstraße), Dreis-Tiefenbach (Auf der Blashütte, Heckersbergstraße, Kreuztaler Straße), Frohnhausen (Am Hömberg), Helgersdorf (Frankfurter Straße), Herzhausen (Hof Maustal), Nenkersdorf (Lahnhof), Oelgershausen (Auf der Schütze), Sohlbach (Weiherstraße), Walpersdorf (Martinstraße), Werthenbach (Wetzlarer Straße). Sie haben noch keinen Stromanschluss. Betriebsbereit ist nur die Sirene in Alt-Werthenbach.

