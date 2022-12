Warum ein Gymnasium eine eigene Musikschule braucht

Anlässlich des stimmungsvollen Konzerts bei Kerzenschein in der Stiftskirche wurde an das zehnjährige Jubiläum der Musikschule Stift Keppel erinnert.

Allenbach. 2012 gibt es erstmals eine „5 m“ am Gymnasium Stift Keppel. Die Kinder aus dem Musikzweig müssen Instrumentalunterricht nehmen.

Seit zehn Jahren gibt es die Musikschule Stift Keppel. Die Schülerinnen und Schüler der ersten Stunde haben längst ihre Schullaufbahn bis zum Abitur abgeschlossen. Die Musikschule Stift Keppel wurde gegründet, um den Schülerinnen und Schülern des seit 2012 am Gymnasium Stift Keppel existierenden musikalischen Profils das Erlernen eines Musikinstruments vor Ort zu ermöglichen.

Untericht an Instrumenten und im Gesang

Von Anfang an wurde auf eine breite Förderung aller Lernenden gesetzt, bei gleichzeitiger Förderung der besonders Talentierten. Im Schuljahr 2012/13 konnte Wolfgang Setzer als Klassenlehrer der ersten 5m (m für Musik) 23 Musikbegeisterte begrüßen. Der Weg zu diesem Meilenstein in der Geschichte des Gymnasiums Stift Keppel war alles andere als einfach: Vorausgegangen waren ein Jahr der Planung, der Verhandlungen und Beratungen: Am Tisch saßen Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg und des Schulministeriums, die damalige Schulleiterin Sibylle Schwarz und die Lehrkräfte Wolfgang Setzer und Christina Kolberg-Böhm. Unterstützt wurde das Vorhaben vom damaligen Stiftskurator Karl-Heinz Forster und Verwaltungsdirektor Karl-Otto Schmidt.

Seitdem hat die Musikschule rund 200 Lernenden den Zugang zu einem der vielleicht schönsten Hobbies – und Berufsbilder – eröffnet. Dies waren zumeist Neueinsteiger, im Laufe der Jahre aber auch vermehrt Kinder, die bereits außerhalb der Schule Instrumentalunterricht genommen hatten und später in die Musikschule des Stifts wechselten. Neben den klassischen Orchesterinstrumenten fanden auch Gitarre/E-Gitarre, Saxophon, Schlagzeug sowie Klavier und Keyboard regen Zulauf.

Die Musikschule konnte von Beginn an erfahrene Lehrkräfte gewinnen. Einige davon spielen selbst in bekannten Ensembles wie der Philharmonie Südwestfalen. Zum musikalischen Profil gehört als „zweites Instrument“ die Ausbildung der Stimme. Neben dem Unterstufen- und Mittelstufenchor gab es seit Beginn ein Programm für individuelle Stimmbildung, das in der Verantwortung von Andrea Stötzel aus Siegen liegt.

Jedes Jahr um die 15 Musik-Zertifikate zum Abitur

Nicht immer reicht die Ausdauer im Instrumentalbereich für die komplette Schullaufbahn. Man muss nicht Kind einer m-Klasse sein, um die Vorteile der Musikschule nutzen zu können. Solange die Kapazitäten der Lehrenden dies es zulassen, steht das Angebot allen Keppelern offen. Instrumentalunterricht, m-Klasse, Mitarbeit bei Chor und Orchester, Klassenvorspiele, Wettbewerbe, Aufführungen und die traditionell zahlreichen Auftritte in karitativen Einrichtungen: Dazu erfanden die Keppeler 2017 ihr „Portfolio Musik+“, in dem am Ende der Schullaufbahn alles zusammengefasst wird, was das Kind Musikalisches geleistet hat in seiner Schullaufbahn. Im Schnitt 15 der begehrten Zertifikate werden alljährlich zusätzlich zum Abitur verliehen. Aktuell unterrichten 15 Lehrerinnen und Lehrer 80 Schülerinnen und Schüler.

