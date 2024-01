Was Auschwitz 1945 mit Siegen 2024 zu tun hat

Selten wurde am Holocaust-Gedenktag in Siegen und Littfeld so viel auf die Gegenwart geschaut. Aus gutem Grund, meint Steffen Schwab.

Dass am Holocaust-Gedenktag in Siegen wie in Littfeld der Bezug zwischen dem mörderischen Regime der Nazis und den „Remigrations“-Schwurbeleien der Rechtspopulisten und -extremisten hergestellt wird, ist wichtig. Und es ist richtig, den Protest am Donnerstag auf dem Bismarckplatz und das Gedenken am Samstag miteinander zu verbinden. Das an die Adresse der AfD-Kreistagsfraktion, die die Kundgebung am Abend ihres Neujahrsempfangs als „linkes Wohlfühl-Event“ denunziert.

„Wir werden auch weiterhin für Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie einstehen“, versichert sie. Eine gute Nachricht. Sie bestätigt, dass ihre verbliebenen drei Kreistagsmitglieder im Grunde auf der Seite der großen Mehrheit stehen, die Vielfalt als Bereicherung empfindet, Minderheiten respektiert und die Schwachen schützt. Fragt sich nur, warum sie noch in dieser Partei sind, deren Protagonisten all dies spätestens dann mit Füßen treten, wenn sie sich unter ihresgleichen wähnen. Und warum sie dann drinnen in der Halle waren statt draußen auf dem Platz. Vielleicht ist es zum Umkehren tatsächlich noch nicht zu spät.

