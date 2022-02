Kommentar Was das Besondere am Hilchenbacher Bürgermeister ist

Dass ein Bürgermeister von allen Seiten gelobt wird, kommt in der Politik selten vor. Steffen Schwab wundert sich.

In der Regel ist die Haushaltsdebatte auch in der Kommunalpolitik Anlass für eine Generalabrechnung mit dem Bürgermeister und seiner Verwaltung – zumindest durch die, die die letzte Wahl nicht gewonnen haben. In Hilchenbach nutzen die Sprecher der Ratsfraktionen die Gelegenheit, um den Bürgermeister zu loben. Fast am lautesten die, die ihn gar nicht wollten. Das gab es noch nie.

Die Anerkennung kommt nicht von ungefähr. Kyrillos Kaioglidis war schon vor seiner Wahl bekannt und beliebt. Unübersehbar ist nun aber auch, dass er in seinem Amt hart arbeitet – durchaus härter und jeden Tag länger, als man es von seinen Vorgängern kannte. Hinzu kommt ein Geschick, keine aussichtslosen Kämpfe zu kämpfen, schon gar nicht auf offener Bühne. So versucht er, den eskalierten Krach um die Liftschänke einzufangen, ohne von dem Projekt abzurücken. Und er nimmt den großen Schönheitsfehler beim Kulturellen Marktplatz in Kauf, um nicht erneut in die Kostendiskussion zu geraten – so, wie es ihm bisher gelungen ist, allzu öffentlichen Fragen nach den Gesamtkosten auszuweichen.

Er macht seinen Job gut. Dass das so betont wird, liegt auch daran, dass das in Hilchenbach nicht selbstverständlich ist.

