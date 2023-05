Was für den Besuch bei Kultur Pur auf dem Giller wichtig ist

Hilchenbach. Hinkommen, satt werden, Reifen aufpumpen: Hier ist unser unvollständiges ABC für den Besuch von Kultur Pur.

Die Zelttheaterstadt auf dem Giller wächst, Kultur Pur 31 startet am nächsten Donnerstag mit dem Circus Baboab. Tämzer und Akrobaten aus Guinea werden den Auftakt im Zelttheater machen, Hubert von Goisern, die Philharmonie Südwestfalen, Silbermond und Earth, Wind & Fire werden bis Pfingstmontag folgen.

Unter 4900 Quadratmetern Zeltplanen, aufgespannt auf sechs 21 Meter hohen Masten, sind 4200 Quadratmeter Grünfläche überdacht. 80 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass 750 Scheinwerfer leuchten und 50.000 Watt Beschallung die Ohren des Publikums erreichen.

Hier ist das – unvollständige – ABC für alles, was abseits der großen Shows wissenswert ist für den Besuch von Kultur Pur auf dem Giller.

Auto und Shuttle: Der Giller bietet Kultur und Natur pur – das Parkplatzangebot ist deshalb begrenzt. Obwohl die Liftgemeinschaft Gillerberg zusätzliche Parkplätze bewirtschaftet und die Firma AS Recycling Samstag bis Montag an der B 62 in Lützel Parkplätze kostenlos zur Verfügung stellt, kann es vor allem an den Nachmittagen zu Engpässen kommen. Es ist deshalb sinnvoll, den kostenlosen Bus-Shuttleservice ab dem Firmenparkplatz der SMS group in Dahlbruch direkt an der B 508 zu nutzen. Die Benutzung des P+R-Parkplatzes ist gebührenfrei, die Haltestelle befindet sich unterhalb der B 508 auf der Zufahrt zum Platz.

Barrierefrei: Am Infopoint vor dem Gillerbergheim stehen die Festivalmitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Hier können verschiedene Hilfsmittel entliehen oder auch mit Unterstützung eines vor Ort anwesenden Assistenten die Angebote von KulturPur genutzt werden, um sich zum barrierefreien WC begleiten lassen oder das Gelände erkunden. Auch eine Anmeldung im Vorfeld des Festivals ist möglich, wenn für den Besuch auf dem Giller eine Assistenz oder sonstige Unterstützung gewünscht bzw. benötigt wird. (Kontakt: Invema e.V. – Teilhabe ermöglichen, 02732/55290, info@invema-ev.de.

Die Ticket-Situation Keine Karten im Vorverkauf gibt es mehr für die beiden Kindertheaterveranstaltungen am Vormittag: am Donnerstag das Junge Theater Bonn mit „Das Dschungelbuch“, am Freitag das Landestheater Detmold mit: „In einem tiefen, dunklen Wald“. Allenfalls noch an der Abendkasse wird es Tickets für die Konzerte mit Hubert von Goisern: „Neue Zeiten – Alte Zeichen“ ( Freitag), mit der Philharmonie Südwestfalen: „Summertime“ (Samstag) und mit Silbermond: „Auf Auf – Sommer 2023“ (Sonntag) geben. Ticket-Hotline: 01803/742 654; Ticket-Tauschbörse: https://www.kulturpur-festival.de/tausche

Essen: Es gibt regionale Spezialitäten und internationaler Köstlichkeiten. unter anderem auch aus Israel – die Kreise Emek Hefer und Siegen-Wittgenstein begehen ihre 50-jährige Partnerschaft auch bei Kultur Pur. Aus den Zapfhähnen fließt Krombacher Pils, h Cocktails sind ab fünf Euro erhältlich. Neben dem weitläufigen Areal mit seinen Picknickmöglichkeiten stehen etwa 1.000 Biergartenplätze (rund 300 überdacht) zur Verfügung.

Fahrrad: Von Pfingstsamstag bis -montag steht in unmittelbarer Nähe des Festivalgeländes ein bewachter Fahrradparkplatz zur Verfügung. Pedaleurinnen und Pedaleure können das kulturelle Treiben auf der Ginsberger Heide und die Natur genießen, ohne sich Sorgen um ihr kostbares Trimm-Gerät machen zu müssen. Außerdem wird an diesen drei Tagen ein Service-Point vom Hilchenbacher Radladen für kleinere Reparaturen und alle, denen nach der Bergwertung hinauf zum Giller ein wenig die Luft in den Reifen wegbleibt, eingerichtet. Wer den E-Bike-Akku für die Rückfahrt dort wieder aufladen muss, sollte sein passendes Ladegerät mitbringen., allerdings je nach Andrang ohne Garantie auf einen freien Ladeplatz.

Kinder und Familien: Zum Sonnenschutz diverse Sonnenschirme, Sitzgelegenheiten in den Zelten und natürlich Baum- und Pflanzenbewuchs rund um das Festivalgelände. Spezielle für Kinder ausgewiesene Menüs werden nicht angeboten. Möglichkeiten, ein Hipp-Gläschen warm zu machen oder auch, um sich zum Wickeln /Stillen zurückzuziehen, können in einem Gespräch mit den Servicekräften des Festivalteams gefunden werden.

Notfälle: Für medizinische Notfälle, etwa einen Wespenstich, steht eine dauerhaft besetzte Unfallhilfestelle des DRK zur Verfügung. Auch die Mitarbeiter des Festivalteams kümmern sich um Linderung kleiner und großer medizinischer Probleme und vermitteln zum permanent anwesenden Festivalarzt.

Öffnungszeiten des Areals: Donnerstag 8.30 bis 11.30 Uhr und 17 bis 23 Uhr, Freitag: 8.30 bis 11.30 Uhr und 17 bis 1 Uhr, Samstag 13 bis 1 Uhr, Sonntag 13 bis 1 Uhr, Montag 13 bis 23 Uhr. Die Gastronomie öffnet mit Beginn der Open Air- und Zeltprogramme und schließt meist, nachdem der letzte Bus mit Besuchern das Gelände verlassen hat. Umsonst und Draußen Samstag bis Montag 14 bis 18.30 Uhr. Programme in den Zelten: Donnerstag 9.45 bis 11.15, 19.30 bis 20.45, Freitag 9.45 bis 11.15, 18 bis 24 , Samstag 17 bis 24, Sonntag 14 bis 24, Montag 14 bis 21.30 Uhr.

Rothaarbahn: Man kann die Züge der Rothaarbahn bis Bahnhof Lützel nutzen (Hin- und Rückfahrt). Von Lützel aus erreicht man die Zelttheaterstadt nach einem 20-minütigen Spaziergang auf ausgeschilderten Wegen.

Sicherheit: Unter Beteiligung und praktischer Einbindung aller relevanten Akteure (Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienste, Security, Ordnungsdienste) besteht für das Festival ein umfangreiches Sicherheitskonzept, das regelmäßig überarbeitet und angepasst alle Eventualitäten in kritischen Belangen berücksichtigt.

Toiletten: WC-Bereiche sind im und neben dem Gillerbergheim zu finden. Bei erstgenannter Anlage handelt es sich um einen dauerhaft betriebenen Sanitärbereich, bei der zweiten Anlage handelt es sich um für die Festivaldauer installierte flexible Toiletteneinheiten.

Umwelt: In Punkto Nachhaltigkeit und Ökologie setzt KulturPur auf ein Pfandsystem bei Getränken, achtet auf Mülltrennung, unbeschichtete Einweggeschirre, keine Einwegstoffe und Energieeffizienz in der Veranstaltungstechnik.

VWS: Aus allen Städten und Gemeinden des Kreisgebietes fahren Sonderbusse auf den Giller und zurück. Eine vorher gekaufte KulturPur-Eintrittskarte gilt am Veranstaltungstag als Fahrkarte für alle Busse und Bahnen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe und auch für die KulturPur-Sonderbusse. Inhaber von gültigen WestfalenTarif-Tickets (MonatsTickets, 60plus­Abo, SchülerTicket) können ebenfalls die KulturPur-Sonderbusse kostenfrei nutzen. Für Fahrgäste ohne Eintrittskarte und ohne Tickets im Westfalen­Tarif ist das TagesTicket oder 9 Uhr Tages­Ticket oder das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket zu empfehlen. Oder man verwendet ein SchönerTagTicket NRW, um von außerhalb der Kreise Olpe oder Siegen-Wittgenstein oder mit dem Fernverkehr anzureisen. Die verschiedenen Fahrkarten sind in allen Bussen, den Zügen der 3-Länder-Bahn sowie den Fahrkartenausgaben in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein erhältlich.

Webcams: Vom Aufbau bis zum Abbau live dabei ist eine Webcam der Stadt Hilchenbach (www.hilchenbach.de). Das Kulturbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein überträgt ab dem 25. Mai und während KulturPur zusätzlich Fotos aus dem Innenbereich des Festival-Geländes mit zwei weiteren Webcams: www.kulturpur-festival.de

