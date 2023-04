Einbruch in das Pfarrheim der St. Martinus-Gemiende in Wilnsdorf: Vermutlich verließen die Einbrecher das Objekt über die Haupteingangstür, so die Polizei. (Symbolbild)

Kriminalität Was suchten Einbrecher nachts in Wilnsdorfer Pfarrheim?

Wilnsdorf. Das Pfarrheim der St. Martinus-Gemeinde in Wilnsdorf wird von Einbrechern heimgesucht. Ob etwas fehlt, wissen die Gläubigen noch nicht.

Laut Polizeiangaben sind die Täter in der Nacht auf Montag, 3. April, in das Gebäude an der Frankfurter Straße in Wilnsdorf eingedrungen. Sie kamen offenbar über die Fenster hinein.

Der Tatzeitraum dürfte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 20.15 Uhr und 8.15 Uhr liegen. Im Pfarrheim durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Dabei wurden zahlreiche Schränke und Kisten geöffnet und durchwühlt. Vermutlich verließen die Einbrecher das Objekt über die Haupteingangstür.

Siegener Kriminalpolizei ermittelt

Ob beziehungsweise was entwendet wurde, muss nun durch die Gemeinde noch nachvollzogen werden. Ebenso kann derzeit noch keine Angabe zu dem entstandenen Schaden gemacht werden. Das Kriminalkommissariat 5 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten sind für Hinweise unter 0271/7099-0 zu erreichen.

