„Wasserbomben“ auch über Siegen: Es schüttet wie aus Kübeln

Siegen-Wittgenstein. Heftiger Starkregen in kurzer Zeit trifft auch Siegen-Wittgenstein – und der Mai zeigt sich weiterhin wenig frühlingshaft, so Meteo Siegerland

Mit bis zu 80 Millimetern Niederschlag sind Sonntagabend, 7. Mai, angrenzende Gebiete geradezu abgesoffen: Im Sauerland, Altenkirchen und im Westerwaldkreis gab es heftige Regenfälle, in Herdorf waren Straßen und Keller überschwemmt worden, es gab auch kleinere Hangrutsche. Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz, rund 30 Menschen mussten in Daaden ihre Häuser verlassen. „Aber auch im Kreisgebiet gab es Orte mit mehr als 30 Millimetern Niederschlag in wenigen Stunden“: Wie Wetterexperte Carsten Beyer erklärt, waren sogenannte „Wasserbomben“ schuld – Regenwolken, die sich mangels Strömung an Ort und Stelle ausregnen und kaum weiterziehen.

Montagmorgen gab es demnach weiterhin vereinzelt Reste dieser „Niederschlagsknödel“ zu tun, die im Tagesverlauf abzogen, es bleibt aber bei weiteren Schauern. „Der Rest der Woche sieht auch nicht besser aus“, so der Betreiber von Meteo Siegerland, „es ist oft zu kalt und zu nass für die Jahreszeit“. Die Vorhersage sei in der aktuellen Wetterlage aber oft nur sehr kurzfristig möglich: „Es trifft nicht jeden gleich im Kreisgebiet. Auch können sich Schauer mal länger halten und dann gibt es hohe Regenmengen.“ Hoffnung auf ein beständiges Frühlingshoch kann Beyer nicht machen und verweist auf eine Bauernregel: „Ist der Mai kühl und nass, füllt‘s den Bauern Scheun und Fass.“

Montagvormittag noch feuchte und labile Luftmassen, wechselhaft, zum Nachmittag mehr Hochdruckeinfluss, der Dienstag aber überall wieder nachlässt. Bis Ende der Woche folgt eine sehr feuchte Nordwestströmung, die unbeständiges und kühleres Wetter nach Siegen-Wittgenstein bringt. In der Nacht zu Dienstag und Mittwoch sind auch Gewitter möglich, immer wieder gibt es teils kräftige Schauer bei Tageshöchsttemperaturen bis 20 Grad.

