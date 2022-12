Die Deckenplatten hatten sich voll Wasser gesaugt und stürzten dann in den Laden. Hier stand das Wasser Zentimeterhoch.

Holzhausen. Eine Wasserleitung in der Decke des Nahkauf-Supermarkts in Burbach-Holzhausen platzt durch die Kälte. Die Filiale muss erstmal schließen.

Enorm hoher Sachschaden ist am Montagmorgen, 19. Dezember, durch eine geplatzte Wasserleitung in der Decke der Nahkauf-Filiale entstanden. Nach einer ersten Zwischenbilanz sind zahlreiche Lebensmittel unbrauchbar geworden, der Supermarkt musste aus Sicherheitsgründen geschlossen werden.

Der Schreck fuhr der Inhaber-Familie Meier und den Beschäftigten gewaltig in die Knochen, als sie am Morgen die Filiale betraten: Zentimeterhoch stand der Supermarkt unter Wasser, teilweise war auch die Deckenverkleidung herabgestürzt, zahlreiche Regale und Produkte waren durchnässt. Sie alarmierten die Feuerwehr, die wenig später mit den Löscheinheiten Holzhausen und Niederdresselndorf anrückte.

Feuerwehr pumpt vollgelaufene Kühltruhen leer und das Wasser ab

Währen Feuerwehrleute das Wasser aus dem Gebäude pumpten wurde die Ursache festgestellt: Aufgrund des starken Frosts war eine Wasserleitung in der Decke geplatzt. Unverzüglich wurde die Wasserzufuhr abgestellt. Die Beschäftigten begannen derweil damit, die Regale und Kühltruhen auszuräumen. Vollgelaufene Kühltruhen mussten abgeschaltet, die Lebensmittel entsorgt und das Wasser von der Feuerwehr abgesaugt werden. „Viele Lebensmittel sind unbrauchbar und müssen fachgerecht entsorgt werden“, sagte Inhaber Waldemar Meier. „Für einige Tage muss unser Supermarkt daher geschlossen bleiben, aber wir hoffen, bald wieder öffnen zu können.“ Die Bäckerei im Eingangsbereich hat weiterhin geöffnet, „wir werden so schnell wie möglich zusehen, unsere Kunden wieder versorgen zu können“, so Meier.

Die Feuerwehr Holzhausen und Niederdresselndorf war vor Ort und unterstützte die Mitarbeiter in der Nahkauf-Filiale. Foto: Jürgen Schade

Weil vermutet wurde, dass ein großes Deckenteil herabstürzen könnte, wurde auch ein Baustatiker des Technischen Hilfswerks angefordert. Nachdem er den Schaden begutachtet hatte, konnte er aber Entwarnung geben: Nur die losen und vom Wasser durchweichten Dämmplatten sollten entfernt werden. Dabei halfen die Einsatzkräfte dem Nahkauf-Personal.

