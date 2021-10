Absage Wegen Corona auch 2021 kein Weihnachtsmarkt in Wilnsdorf

Wilnsdorf. Nach Kreuztal und Krombach sagt auch Wilnsdorf den Weihnachtsmarkt ab. Auch Alternativen scheiden aus.

Der Wilnsdorfer Weihnachtsmarkt findet auch in diesem Jahr nicht statt. Das teilte Beigeordneter Johannes Schneider im Rat mit.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Wieder Weihnachtsmarkt am Unteren Schloss +++

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der aktuell sogar wieder steigenden Infektionszahlen könne die Organisation einer Großveranstaltung, die insbesondere vom Flair des ungezwungenen, geselligen Beisammenseins bei Speis und Trank lebt, nicht verantwortet werden, begründete Schneider.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Alternative, den Weihnachtsmarkt in kleinerem Rahmen, mit großen Abständen und einem reduzierten Angebot an Speisen und Getränken durchzuführen, würde der begonnenen Neuorientierung mit dem neuen Standort am Rathaus entgegenarbeiten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland