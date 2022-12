Weidenau: Essen verkohlt auf dem Herd – Feueralarm

Feuerwehr und Polizei rücken zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße Am Schneppenberg aus. Dort war ein Küchenbrand gemeldet worden.

Weidenau. Bewohner eines Mehrfamilienhauses flüchten vor dem Qualm ins Freie - ein Nachbar hatte das Essen auf dem Herd stehen lassen.

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus wurden am Dienstagabend die Feuerwehren der Wache Siegen, Weidenau und Geisweid in die Straße Am Schneppenberg gerufen. Beim Eintreffen drang Rauch aus den Fenstern des Untergeschosses. Auch das gesamte Treppenhaus war verraucht.

Die Bewohner konnten ins Freie flüchten. Ein Einsatztrupp drang in die Wohnung vor. Gefunden wurde auf dem eingeschalteten Elektroherd ein Topf mit total verbranntem Essen. Die Feuerwehrmänner öffneten die Fenster und setzten einen Lüfter ein, der den Rauch herausblies.

