Weidenau: Neues Gemeindezentrum Haardter Kirche eingeweiht

Weidenau. In Weidenau wird das neue Gemeindezentrum Haardter Kirche in Dienst genommen. Gäste und Redner gedenken aber auch der Opfer von Hanau.

Der Grundstein wurde im Mai 2019 gelegt, die eigentlichen Arbeiten haben gut ein Jahr gedauert. Am Sonntag ist das neue Gemeindezentrum Haardter Kirche eingeweiht worden. Oder besser „in Dienst genommen“, wie Pfarrer Martin Hellweg in seiner Predigt betont, die sich mit Neuanfängen und daraus erwachsenden Chancen beschäftigt.

„Ach ja, die gute alte Zeit“, blickt er auch kurz zurück, in jene Jahre, als die Kirche bis in die hinterste Ecke gefüllt gewesen sei. Irgendwann müsse Schluss sein mit dieser Art von Nostalgie, findet der Geistliche und lädt ein, den Neubau und die darin liegenden Möglichkeiten für das moderne Gemeindeleben zu erkunden und vor allem auch „mit Leben zu erfüllen“.

Auch in Weidenau ist Hanau ein Thema

Zuvor hat sich seine Kollegin Karin Antensteiner schon über die „gut gefüllte Kirche“ gefreut, deren Bänke allerdings maximal knapp zur Hälfte besetzt sind. Was nachhaltig beweist, warum es sinnvoll war, das viel zu groß gewordene Hermann-Reuter-Haus durch einen modernen und deutlich kleineren Bau zu ersetzen. Der sich nun nach gut sechsjähriger Planungs- und Bauzeit nahezu perfekt und organisch an das Gebäude der größten Kirche in Südwestfalen anschmiegt.

Siegen und Umland Kein Kredit erforderlich Architekt Hans-Werner Strunk wollte eigentlich schon im Dezember fertig sein. Es habe aber Lieferprobleme mit einigen Fassadenelementen gegeben. Auf zwei Etagen wurden 345 Quadratmeter Nutzfläche geschaffen. Insgesamt hat das neue Zentrum 1,1 Millionen Euro gekostet, die ohne Kredit finanziert werden konnten.

Der Weg führe „um die Ecke“, sagt später Pfarrer Stefan König als Scriba des Kirchenkreisvorstands, „aus der Kirche des 19. Jahrhunderts in den Neubau aus dem 21- Jahrhundert“. Der Festgottesdienst ist auch musikalisch auf die Eröffnung abgestellt, mit Liedern wie „Vertraut den neuen Wegen“. Allerdings gibt es ein zweites Thema, das sich über den Vormittag legt und zunächst einen großen Teil der Fürbitten prägt: der Anschlag von Hanau.

Bürgermeister sichtlich aufgewühlt

Es wird für die Opfer und ihre Angehörigen gebetet und gebeten, dass Gott die Menschen sensibel mache, um jene zu erkennen, die Hass und Gewalt in die friedliche Gesellschaft bringen wollen. Später, beim Empfang im Neubau, ist es Bürgermeister Steffen Mues, der am Ende einer Dankesrede unvermittelt sehr persönlich wird. Sichtlich emotional aufgewühlt sieht er eine große Notwendigkeit für gelebtes und engagiertes Christentum in der Gesellschaft, wie es in einem solchen Gebäude leben und gedeihen sollte.

Mues fordert von jedem einzelnen Bürger die Bereitschaft, Menschen entgegenzutreten, die Hass und Vorurteile predigten. Und er überlegt, dass sich jeder für sich mit der eigenen Sprache auseinandersetzen müsse, beklagt in diesem Zusammenhang auch Begriffe aus den Medien, wo eine simple Debatte zwischen den Regierungsparteien gleich zum Koalitionsstreit werde. Oder der Wettstreit zwischen mehreren Kandidaten seiner eigenen Partei um deren Vorsitz ein Machtkampf sei. „Ich habe da noch keinen Kampf gesehen“, fügt er hinzu.

Dank an alle Beteiligten

Die Grundstimmung aber bleibt positiv, in der Rede des Bürgermeisters und von Pfarrer König, auch in der des „Hausherrn“ Pfarrer Martin Eerenstein. Der bedankt sich bei allen Beteiligten für guten Willen, Geduld und Einsatz. Er bittet die Gäste schließlich zum Imbiss. Es werde eng, „aber das wollten wir ja so“, ermuntert Eerenstein, das Essen auch mit in die Kirche zu nehmen und das helle Haus mit vielen Fenstern zu erkunden.

