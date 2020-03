Weidenau: Siegener Polizei stellt randalierenden Einbrecher

Ein 25-Jähriger beschäftigt die Polizei in Weidenau. Im Krankenhaus stiehlt er Desinfektionsmittel, dann randaliert er nachts im Siegerlandzentrum.

Weidenau. Erst randaliert er im Kreisklinikum, dann wirft er im Einkaufszentrum eine Schaufensterscheibe ein: Ein 25-Jähriger beschäftigt die Polizei,

Einen Randalierer hat die Polizei am Mittwochmorgen im Weidenauer Einkaufszentrum festgenommen. Ein Passant und eine Bewohnerin am Hauptmarkt riefen gegen 4.30 Uhr die Polizei. Der Passant berichtete über einen randalierenden Mann, die Anwohnerin über einen Einbruch in ein Ladenlokal.

Die Beamten der Wache Weidenau trafen an Ort und Stelle einen 25-Jährigen an, der mit einem Stein eine Schaufensterscheibe eingeworfen und Gegenstände aus der Auslage an sich genommen hatte. Der Mann wurde festgenommen.

Vorher im Krankenhaus Desinfektionsmittel gestohlen

Bereits gegen 1 Uhr war der Mann schon einmal aufgefallen. Er war Patient in der Notaufnahme des Kreisklinikums in Weidenau. Von dort wurde er entlassen, weigerte sich aber zu gehen und beleidigte das Klinikpersonal. Dort mussten die zur Hilfe gerufenen Beamten den 25-Jährigen aus dem Krankenhaus bringen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann im Krankenhaus Desinfektionsmittel entwendet hatte. In diesem Fall wird wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Diebstahl ermittelt.

