Weidenau: Verkehrsführung auf HTS wird kurzzeitig geändert

Die Verkehrszeichenbrücke an der B 62 zwischen HTS und Dreis-Tiefenbach wurde am 10. April abgebaut. Für die weiteren Arbeiten muss in diesem Bereich nun kurzfristig die Verkehrsführung geändert werden.

Weidenau. Die B 62 wird zwischen Dreis-Tiefenbach und HTS in Weidenau für auf drei Spuren begrenzt. Grund sind Arbeiten wegen der Verkehrszeichenbrücke.

Es geht weiter mit den Arbeiten für die drei neuen Verkehrszeichenbrücken im Zuge der B 62 in Weidenau. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen wird dafür von Mittwoch, 21., bis Freitag, 23. April, eine geänderte Verkehrsführung im Abschnitt zwischen der HTS-Abfahrt und der Abfahrt nach Weidenau-Siegstraße einrichten.

Die vierspurige Fahrbahn wird auf drei Fahrspuren begrenzt, so dass von Dreis-Tiefenbach kommend nur eine Fahrspur in Fahrtrichtung HTS nutzbar ist. Die Auf- und Abfahrten in diesem Bereich bleiben aber weiterhin befahrbar. Durch den Aufbau der geänderten Verkehrsführung kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen, wie Straßen.NRW mitteilt. Die Bauarbeiten an den Verkehrszeichenbrücken dauern bis voraussichtlich Ende Juli.

Im betroffenen Bereich wurde am 10. April eine Schilderbrücke abgebaut – die fünfte von sieben, die insgesamt an der HTS erneuert werden.