Die Postfiliale in der Buchhandlung Mankelmuth schließt Anfang nächsten Jahres. Ersatz ist aber ebenfalls im Weidenauer Einkaufszentrum zu finden.

Weidenauer Postfiliale in Buchhandlung Mankelmuth schließt

Weidenau. Die Deutsche Post eröffnet am Dienstag, 7. Januar eine neue Filiale am Hauptmarkt 23-24. Die neue Filiale ersetzt nahtlos den Service der Postfiliale in der Buchhandlung Mankelmuth, die am Montag 6. Januar schließt, wie das Unternehmen mitteilt.

Inhaber Frank Katzer beschäftigt fünf Mitarbeiter und bietet neben Postdienstleistungen auch Papier-, Büro- und Schreibwaren sowie Tabakwaren an. In der neuen Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen.

Briefgeheimnis bleibt gewahrt

Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filialen. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Das Team der neuen Filiale wird dazu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter, heißt es weiter.

