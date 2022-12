Weihnachten fliegen in Siegener Familien die Fetzen

Siegen. Über die Feiertage hat die Polizei in Siegen alle Hände voll zu tun. Auch Beamte wurden angegriffen. Einbrecher waren auch unterwegs.

Nahezu 40 Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohungen fast ausschließlich im familiären Umfeld hat die Polizei über Weihnachten aufgenommen. Zwei Mal wurden auch Polizeibeamte tätlich angegriffen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Junge Männer gehen auf Polizisten los

Heiligabend gegen 3.30 Uhr war zu einem Streit im Bereich einer Diskothek in der Hindenburgstraße gekommen. Ein 23-Jähriger weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch den hinzugerufenen Polizisten schenkte er keine Aufmerksamkeit. Er brüllte herum und versuchte, sich immer wieder Zutritt zu der Lokalität zu verschaffen. Daher sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der 23-Jährige leistete dabei Widerstand. Einige Stunden später, gegen 11 Uhr, wurden zwei Beamte im Bereich der Weidenauer Straße angegriffen. Zeugen informierten die Polizei, weil ein 21-Jähriger Streit mit seinen Eltern hatte. Bereits beim Erblicken der Polizisten ging der 21-Jährige auf diese los. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen in Gewahrsam. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt. Er war nicht mehr dienstfähig. Beide jungen Männer erwarten Strafanzeigen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Tresort im Hallenbad aufgebrochen

In knapp zehn Fällen wurden die Beamten zu Einbrüchen gerufen. Neben einigen Wohnungseinbrüchen am Heiligen Abend sind bislang unbekannte Täter zwischen dem ersten Feiertag, 17 Uhr, und dem zweiten Feiertag, 11.15 Uhr, in das Hallenbad am Löhrtor eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten zahlreiche Büroräume. Ein Tresor wurde gewaltsam geöffnet. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten sich unter 0271/7099-0 zu melden.

Einbrecher in Waschküche kommt mit gestohlenem E-Bike

Am ersten Feiertag gegen 18.45 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Hofbachstraße in Langenholdinghausen eingebrochen. Eine aufmerksame Zeugin hörte verdächtige Geräusche aus dem Keller. Eine unbekannte männliche Person hatte sich gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafft. Im Keller brach der Täter den Münzgeldautomaten der Waschmaschine auf. Bei Erblicken der Zeugin flüchtete der Mann. Vor der Haustür stellte ein Anwohner ein E-Bike und einen Schraubendreher fest. Die alarmierten Beamten konnten eine Person im Nahbereich antreffen, auf die die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Weidenau zugeführt. Bei der Überprüfung des E-Bikes stellten die Beamten fest, dass dieses zuvor in Olpe gestohlen wurde. Das E-Bike wurde sichergestellt. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Wände mit roter Farbe besprüht

Zu einigen Sachbeschädigungen durch Graffiti ist es zwischen dem 23. Dezember, 12 Uhr, und dem 24. Dezember, 11.30 Uhr, gekommen. Im Bereich Juliusstraße/ Friedrichstraße besprühten Unbekannte eine Tür, eine Gebäudewand, einen Briefkasten und eine Hauswand mit roter Farbe. Zeugen werden gebeten, sich unter 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland