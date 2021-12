Die Wertstoffcontainer in Siegen werden um die Feiertage herum geleert. (Symbolbild)

Umwelt Weihnachten in Siegen: Wertstoffdepots um Feiertage geleert

Siegen. Rund um die Feiertage sollen Altpapier- und -glascontainer in Siegen geleert werden. Die Stadt reagiert so auf größeres Aufkommen.

Über Weihnachten und Neujahr werden die Wertstoffdepots im Siegen erfahrungsgemäß verstärkt in Anspruch genommen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Darüber hinaus ist bedingt durch die Corona-Pandemie und den dadurch vermehrt genutzten Online-Handel das Altpapieraufkommen gestiegen. Die Stadtreinigung hat sich laut eigenen Angaben auf die verstärkte Nutzung der Depots vorbereitet. Die Container werden an Heiligabend, zwischen den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester geleert.

+++Lesen Sie auch: Siegen: Container morgens leer, mittags zugemüllt „wie Sau“+++

Trotzdem sind Engpässe nicht ganz auszuschließen, so die Verwaltung weiter. Deshalb bittet die Stadtreinigung darum, bei vollen Wertstoffcontainern die Wertstoffe entweder an einem alternativen Depotstandort einzuwerfen oder wieder mit nach Hause zu nehmen und zu einem späteren Zeitpunkt in den Containern zu deponieren.

Siegener Müll animiert Nachahmer

Außerdem sollte das Entsorgungsunternehmen über die erforderliche Leerung informiert werden. Die Rufnummer befindet sich auf den Containern. Eine Übersichtskarte zu den rund 180 Standorten der Wertstoffdepots im Stadtgebiet ist über einen QR-Code am Depot-Standort sowie unter www.siegen.de/wertstoffdepots zu finden.

+++Lesen Sie auch: Müll-Kontrolleure sollen in Siegen Container überwachen+++

Sollte ein Wertstoffcontainer vollständig gefüllt sein, ist es nicht zulässig, die zu entsorgenden Wertstoffe neben oder auf den Containern abzustellen. Hintergrund ist, dass dieses Verhalten schnell Nachahmer findet und somit in kurzer Zeit zu einer massiven Verschmutzung führt. In einigen Fällen kommt es immer wieder zu Verunreinigungen der Standorte und deren Umfeld – sei es durch das Ablagern von Kartonagen oder durch die Entsorgung von Restmüll.

Tipp aus Siegen: Standorte sauber halten

In Zusammenarbeit mit zwei Unternehmen, die mit der Leerung der Container und der Reinigung der Standorte beauftragt wurden, sei die Stadtreinigung bemüht, ein sauberes Erscheinungsbild sicherzustellen. Hierbei erfährt sie in einigen Fällen auch Unterstützung von ehrenamtlich tätigen Sauberkeitspaten, die eine Patenschaft über einen Containerstandort übernommen haben und die Stadtreinigung dort auf mögliche Überfüllungen oder illegal abgeladenen Abfall hinweisen.

Aber auch ohne die Übernahme eines Ehrenamtes könne jede Nutzerin und jeder Nutzer dazu beitragen, dass sich die Kosten für die notwendigen Reinigungen in Grenzen halten und die Standorte sauber bleiben.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland