Weihnachtsmärkte Siegen: Diese Termine sind schon bekannt

Siegen. Alle bisher bekannten Termine für die Weihnachtsmärkte rund um Siegen. Welcher Markt findet statt, welcher hat noch kein Datum?

Weihnachten steht immer früher vor der Tür als gedacht. Bald öffnen auch wieder die Weihnachtsmärkte in Siegen, wo Besucher zum Beispiel bei einem heißen Glühwein die Adventsstimmung genießen können. Die Termine im Siegerland haben wir hier zusammengestellt.

Größter Weihnachtsmarkt der Region: Der Siegener Weihnachtsmarkt

Der größte Weihnachtsmarkt in der Region ist auch in diesem Jahr wieder der „Siegener Weihnachtsmarkt“. Vom 24. November bis 23. Dezember sind wieder allerhand Leckereien und Kunsthandwerk im Angebot. Auf der Bühne sorgen Künstler zudem für ein weihnachtliches Programm. Der Weihnachtsmarkt in der Siegener Oberstadt findet auf dem Schlosshof des Unteren Schlosses und auf der Kölner Straße statt, das „Weihnachtsdorf unter dem Krönchen“ auf dem Marktplatz. Die einzelnen Öffnungszeiten der Stände und weitere Informationen finden Sie unter weihnachtsmarkt-in-siegen.de.

Weihnachtsmarkt in Weidenau

Wann der Weihnachtsmarkt im Weidenauer Einkaufszentrum öffnet steht noch nicht fest. Dort wird es hoffentlich wie im vergangenen Jahr bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 22 Uhr Budenzauber und Lichterglanz geben. 2022 kamen Musikbegeisterte im „Pagodeon – Zeltstadt an der Sieg“ auf ihre Kosten. Neben den Kinderfahrgeschäften wurden auf der großen Weihnachtsbühne, mitten in der überdachten Passage, Bühnenshows und Programme angeboten. Das Gießener Figurentheater unterhielt mit Kasperle & Co. und lustigen weihnachtlichen Geschichten die kleinen Besucher. Jongleur Frank Neuser sorgte mit fetzigen, ausgeflippten Jongliershows und Feuerspektakel auf der großen Weihnachtsbühne für Furore. Die Weidenauer Wichtel Robby und Bobby verteilten täglich von der Weihnachtsbühne aus kleine Geschenke und Süßigkeiten an die Kinder. Veranstalter war der Aktivkreis Weidenau.

Der Wilnsdorfer Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Wilnsdorf findet in diesem Jahr am 3. Dezember wieder zwischen Rathaus und Marktplatz statt. Allerhand kulinarische Spezialitäten und Handwerksarbeit können Besucher am ersten Adventssonntag hier finden. Auch die Geschäfte des Einkaufszentrums öffnen an diesem Tag ihre Türen. Der Wilnsdorfer Weihnachtsmarkt öffnet um 11 Uhr. Weitere Infos unter wilnsdorf.de.

Der Weihnachtsmarkt in Wilnsdorf findet am ersten Adventssonntag statt. Foto: Gemeinde Wilnsdorf

„Lichterglanz im Park“ in Kreuztal

Ob es auch in diesem Jahr wieder heißt “Lichterglanz im Park“ in Kreuztal? Die Termine für den Weihnachtsmarkt im Dreslers Park stehen für dieses Jahr noch nicht fest. Kulinarische Spezialitäten, kreatives Kunsthandwerk und ein weihnachtliches Bühnenprogramm sorgten im vergangenen Jahr für besinnliche Stimmung. Auch ob der Kreuztaler Einzelhandel wieder zum verkaufsoffenen Sonntag einlädt, ist noch offen. Alle aktuellen Infos zu Programm und Anfahrt wohl demnächst auf der Seite weihnachtsmarkt.kreuztal.de

Der Weihnachtsmarkt Lichterglanz in Dreslers Park im vergangenen Jahr. Foto: Kai Osthoff

Der Crombacher Weihnachtsmarkt

Am Samstag, 2. Dezember, öffnet der 34. Crombacher Weihnachtsmarkt um 14 Uhr wieder seine Pforten in Kreuztal. Jedes Jahr profitieren Einrichtungen, die sich um kranke, behinderte und benachteiligte Menschen kümmern von den Spenden des Marktes, denn er ist karikativ ausgerichtet, wird ehrenamtlich organisiert und durchgeführt von der Arbeitsgemeinschaft Crombacher Weihnachtsmarkt. Es gibt wieder viele selbst gestaltete Bastelarbeiten, Speisen und Getränke, ansprechendes Bühnenprogramm und Unterhaltungs- und Spielangebot für Kinder.

Der Crombacher Weihnachtsmarkt war am ersten Adventswochenende 2022 wieder ein Publikumsmagnet. Foto: Kai Osthoff

Weihnachtsmarkt in Ferndorf

Am ersten Adventswochenende ist normalerweise Weihnachtsmarkt in Ferndorf. Wann der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

Das 38. Helchebacher Chresdachsmärtche

Am dritten Adventswochenende, vom 15. bis 17. Dezember, findet der „38. Helchebacher Chresdachsmärtche“ auf dem historischen Marktplatz und in der Wilhelmsburg in Hilchenbach statt. Auf die Gäste des Weihnachtsmarktes warten viele Köstlichkeiten und Kunsthandwerk. Die jungen Besucher können sich auf ein Kinderkarussell freuen und mit einem abwechslungsreichen Programm bieten Chöre und Musikgruppen auf der Bühne für Unterhaltung. Einige Geschäfte rund um den Weihnachtsmarkt öffnen zudem auch am Sonntag, 17. Dezember. Mehr Informationen unter hilchenbach.de.

Viele Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr zum "Helchebacher Chresdachsmärtche" auf den Hilchenbacher Marktplatz. Foto: Kai Osthoff

Der Weihnachtsmarkt auf der Ginsburg Hilchenbach

Ob auch auf der Ginsburg wieder die Weihnachtsstimmung in diesem Jahr steigt, ist noch offen. Ein Termin für den Weihnachtsmarkt ist noch nicht bekannt.

Weihnachtsmarkt in Grund

Der 17. Grunder Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Es gibt Feuerzangenbowle und Grünkohl, Adventskränze und Geschenkartikel, außerdem eine Verlosung. Für die Kinder findet ab 15 Uhr eine waldpädagogische Wanderung statt, die als Fackelwanderung die Dorfmitte erreicht und auch der Nikolaus wird erwartet. Veranstalter sind die Grunder Ortsvereine.

Der Grönner Weihnachtsdorf in Neunkirchen

Wann und wo das Grönner Weihnachtsdorf stattfindet, ist noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr konnten alle mitmachen, Speisen und Getränke, Weihnachtsartikeln und kreative Kunst anbieten.

Der Weihnachtsmarkt rund um die Talkirche in Geisweid

Wann der Weihnachtsmarkt „rund um die Talkirche“ stattfinden wird, ist ebenfalls noch unklar. Im vergangenen Jahr gab es Bastelaktionen und ein Adventssingen in der Kirche. Die Kindergärten boten eine Tanzvorführung und der Chor Vocapella trat auf.

Freudenberger Advent im Alten Flecken

Die Fachwerkstadt ist wie geschaffen für einen stimmungsvollen Start in die Weihnachtszeit: Am ersten Adventswochenende (1. bis 3. Dezember) gibt es wieder fünf festlich geschmückte Veranstaltungsorte in der Innenstadt. Die Freudenberger Kooperationsgemeinschaft als Veranstalter hat alle fünf Adventsveranstaltungen inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt und sind fußläufig erreichbar.

Der Weihnachtsmarkt in der Marktstraße lockt mit einem vielfältigen Angebot an Waren und weihnachtlichen Leckereien in den Alten Flecken, Fachwerk-Museum und Alte Schmiede am Silberstern präsentieren Kunstausstellungen verschiedener Künstler aus der Region. Im Park der Villa Bubenzer beginnt die Weihnachtszeit mit einer feierlichen Illumination des größten Weihnachtsbaums Südwestfalens, in den Räumlichkeiten der Jugendstil-Villa stellen ausgesuchte Künstler und Kunsthandwerker ihre Werke vor.

Aktuelle Änderungen und zusätzliche Termine werden ergänzt, sobald sie bekannt sind.

