Weihnachtsmarkt Siegen 2023: Alle Infos rund ums Spektakel

Siegen. Der Siegener Weihnachtsmarkt läuft seit Ende November. Was kostet ein Glühwein? Welche Bands und Musik-Acts treten auf? Alle Infos im Überblick.

Stimmen Sie sich am Unteren Schloss in Siegen auf das Weihnachtsfest ein!

ein! Der Siegener Weihnachtsmarkt läuft seit dem 24. November auf Hochtouren

auf Hochtouren Zahlreiche Buden und Hütten an verschiedenen Standorten, malerische Kulisse und einzigartige Atmosphäre

Weihnachtsmarkt Siegen 2023: Das wird angeboten

Zur Vorweihnachtszeit möchten die Veranstalter des Siegener Weihnachtsmarktes 2023 ihren Besuchern und Gästen möglichst viel bieten: Nikolaus-Besuche, Mitmach-Tage und mehr werden angeboten - unter anderem:

Bühne als zentrale Plattform für Künstler, Chöre und Bands

„ Walking Acts “ für zusätzliche Unterhaltung

“ für zusätzliche Unterhaltung Programm für Jung und Alt

300-Quadratmeter-Eisbahn

Täglicher Besuch des Nikolaus ab dem 1. Dezember für die Kinder

Mischung aus Straßenkünstlern und regionalen Bands mit Unplugged-Programmen

Bastelnachmittage und Mitmachprogramme

Live-Bands präsentieren weihnachtliche Unplugged-Versionen

Kulinarische Auswahl

Glühwein und Punsch mit Gewürzen und Früchten

Bratwurst, Reibekuchen, Flammkuchen

Fleischgerichte: saftige Steaks und Brathähnchen vom Grill

Vegetarische Vielfalt, vegane Burger, regionale Pommes

Für Naschkatzen: Gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Lebkuchen und Crêpes

Kaffee und Kuchen

Lokales Bier

Geschenke in allen Farben und Formen

Kunsthandwerk: Schmuck, Keramik, Textilien

Bildende Kunst: Gemälde, Skulpturen, Fotografien

Möbel und Dekoration: Einzigartige Stücke

Personalisierte Geschenke : Individuelle Optionen von Kunsthandwerkern

: Individuelle Optionen von Kunsthandwerkern Unterstützung lokaler Künstler

Vielfalt: Für kleine Mitbringsel bis besondere Hauptgeschenke geeignet

Die Preise: Wie viel kostet ein Glühwein auf dem Siegener Weihnachtsmarkt?

Eintritt kostet der Weihnachtsmarkt in Siegen nicht. Champignons gibt‘s für 6 Euro, die Bratwurst für 4 bis 5. Glühwein kostet an den meisten Ständen vier Euro - plus zwei Euro Pfand. Das Weihnachts-Getränk gibt‘s in roter und weißer Ausführung.

Leckeren Glühwein gibt es auch auf dem Siegener Weihnachtsmarkt. Foto: stockcreations / Shutterstock / stockcreations

Öffnungszeiten: So hat der Weihnachtsmarkt Siegen geöffnet

Siegener Weihnachtsmarkt am Unteren Schloss bis zum 23.12.

Mo. bis Fr. 16 – 22 Uhr

Sa. 11 – 22 Uhr

So. 11 – 20 Uhr

Kölner Straße

Mo. bis Sa. 11 – 22 Uhr

So. 11 – 20 Uhr

Weihnachtszeit im Krönchendorf

Fr. 16 – 22 Uhr

Sa. 11 – 22 Uhr

So. 13 – 19 Uhr

Winterzauber (20. November 2023 bis 14. Januar 2024)

Mo. – Sa. 12 – 21 Uhr

So. 14 – 21 Uhr

After-Show nach dem Siegener Weihnachtsmarkt?

Und wer nach heißen Getränken und weihnachtlichen Leckereien noch nicht genug vom Abend und der gemeinsamen Vorfreude oder Entschleunigung hat? Derjenige wird auch, nachdem die Hütten und Buden ihre Türchen schließen, ums Untere Schloss herum in Kneipen und Bars (oder auch Clubs) auf seine Gunsten kommen.

Direkt nebenan:

Bühnen-Programm auf dem Siegener Weihnachtsmarkt

Nun ein Blick auf den Veranstaltungskalender: Live-Acts, weihnachtliche Melodien und ein Kinderprogramm stehen fest auf dem Plan. Hier sind die Highlights für 2023:

Am Unteren Schloss

Donnerstag, 21.12.2023 ab 18 Uhr: Hä? Livemusik … denn Sie wissen nicht, was Sie tun!

Freitag, 22.12.2023 ab 18 Uhr: STILL 35 Cover – Alles querbeet

Kölner Straße

Freitag, 22.12.2023 ab 16 Uhr: Kai Gerhardt – Musik der 70er bis 2000er

Weihnachtsmarkt im Krönchendorf

Freitag, 22.12.2023 ab 19 Uhr: Reverb – Mitreißende Coversongs in kraftvoller Mehrstimmigkeit und Gute-Laune-Garantie

Samstag, 23.12.2023 ab 19 Uhr: Tiny Beats – Mitgrooven, -singen und -tanzen zu altbekannten und aktuellen Funk & Soul Stücken

Das Kinderprogramm

Samstag, 16.12.2023 ab 11 Uhr: Weihnachtsgeschichten lesen im Glühwein Depot am Schlossplatz

Freitag, 22.12.2023 ab 17 Uhr: Aurora als Walking Act

Die Eislaufbahn am Unteren Schloss: Preise und Öffnungszeiten

300 Quadratmeter-Eislaufbahn mit im Angebot

Schlittschuhverleih für Anfänger und Ungeübte ermöglichen auch erste Fahrversuche

Wenn eins so richtig die Stimmung für Weihnachten entfacht, dann wohl Schlittschuhlaufen - und das wahrscheinlich weltweit seit Jahrzehnten. Auch auf dem Siegener Weihnachtsmarkt wartet eine Eislaufbahn auf die Gäste. Unter einem funkelnden Dach aus Lichterketten können sich Besucher auf dem weißen Eis austoben. Für Kinder starten die Preise bei drei Euro pro Stunde.

Preise: Kinder und Jugendliche (bis 15 Jahre) zahlen 3 Euro, Erwachsene zahlen 4 Euro. Leihschlittschuhe gibt‘s für 3 Euro dazu - eine Lauflernhilfe gibt es sogar gratis.

Öffnungszeiten: Die Eisbahn öffnet von Montag bis Freitag ab 16 bis 22 Uhr, Samstag ab 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr für alle regulären Gäste des Weihnachtsmarktes.

Für Schulen gibt es Sonderangebote: Verfügbare Zeitslots für Schulen und Kindergärten jeweils 08:15 – 09:30 Uhr, 09:45 – 11:00 Uhr, 11:15 – 12:30 Uhr. Schulen, Kitas und Gruppen bekommen bei voriger Reservierung im Reservierungssystem (-> hier) einen Gruppenrabatt.

Weihnachtsmarkt Siegen 2023: Anfahrt, Parken, ÖPNV

Parkhäuser

Parkhaus Apollotheater: Morleystraße

Parkhaus Rathaus-Markt: Hinterstraße

Parkhaus City-Galerie: Am Bahnhof 40

Parkhaus Reichwalds Ecke: Heeserstrasse

Tiefgarage Unteres Schloss: Obergraben 30

Parkhaus Altstadt: Am Löhrtor

Ladestationen für E-Autos

Morleystraße 29-37

Löhrtor 1

Neumarkt 9

Markt 7

Friedrichstraße 60

Öffentlicher Nahverkehr

Die Haltestellen direkt in der Nähe des Siegener Weihnachtsmarktes am Unteren Schloss sind Siegen Obergraben, Siegen Kölner Tor und Siegen Löhrtor

Vom Hauptbahnhof Siegen sind es etwa 10 Minuten zu Fuß, bis das Vorweihnachtszeit-Spektakel erreicht ist

Die Redaktion wünscht eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest!

