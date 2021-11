Siegen. Weihnachtsmarkt Siegen 2021 etwas reduziert, aber nach bewährtem Konzept. 2G in den Hütten, kein Krönchendorf, Spanferkelgrill: Der Überblick.

Es wird gewerkelt bis zuletzt auf dem Weihnachtsmarkt; nicht nur an den Fachwerkhäuschen, von denen in diesem Jahr zehn weniger auf dem Schlossplatz stehen: Die sich zuspitzende Corona-Lage könnte bestehende Planungen und Konzepte jederzeit wieder über den Haufen werfen, wenn die Verordnungen dem Infektionsgeschehen entsprechend verschärft werden sollten. Gleichwohl haben sich Stadt und 3e-Märkte, seit 2017 Veranstalter, entschieden, den Weihnachtsmarkt nach pandemiebedingter Pause nun wieder stattfinden zu lassen – auch und gerade für die Händlerschaft.

Der Markt ist etwas kleiner als aus den bisherigen Jahren gewohnt; 41 Fachwerkhäuschen sind es „nur“; 23 davon für Gastronomie mit den üblichen Speisen (neu ist ein Spanferkelgrill), die anderen bieten Dekoration und Kunsthandwerk. Die Reduzierung hat nicht in erster Linie mit Corona zu tun, erläutert Philip De Knuydt, gemeinsam mit Jan Klappert Geschäftsführer von 3e-Märkte – einige „Stammhändler“ fehlen. Nach intensiven Vorplanungen fiel die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt durchzuführen im Herbst, vergleichsweise kurzfristig mussten alle Rädchen ineinandergreifen.

Weihnachtsmarkt Siegen: „Wechselhütten“ beleben das Sortiment

Daher auch die reduzierten Öffnungszeiten (siehe unten) – die Händlerschaft brauchte Planungssicherheit. Denn nach monatelanger Durststrecke fehlt Personal an allen Ecken und Enden; zahlreiche Märkte und Veranstaltungen, bei denen sie normalerweise vertreten sind, fanden auch 2021 nicht statt. „Umso glücklicher sind wir, dass wir den Weihnachtsmarkt auch für sie stattfinden lassen können“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. Und das nicht als „Ersatz“, sondern nach wie vor mit hohem qualitativen Anspruch. „Ich hoffe, dass wir es über die gesamte Zeit wie geplant stattfinden lassen können“, so Mues – gravierende Änderungen ließen sich aber aktuell leider nicht ganz ausschließen.

Die Verantwortlichen und Beteiligten des Weihnachtsmarkts Siegen: Kein „Ersatz“, sondern mit hohem qualitativen Anspruch. Foto: Hendrik Schulz

Die Veranstalter reagierten auf die veränderten Rahmenbedingungen auch mit „Wechselhütten“; konnten Händler gewinnen, die auf anderen Weihnachtsmärkten – Dortmund, Paderborn, Solingen, Kreuztal, Bad Berleburg etwa – aufgrund von Ausfall oder reduzierten Kapazitäten keinen Platz fanden. Sie ergänzen mit ihren Sortimenten nun die in Siegen bereits etablierten Angebote, wöchentlich wechselnd. „Eine richtig gute Mischung“, sagt De Knuydt. Man habe sich dagegen entschieden, dauerhaft neue Hüttenbetreiber nach Siegen zu holen, um den „Stammhändlern“ im nächsten Jahr ihren alten Platz wieder anbieten zu können.

Das Krönchendorf an der Nikolaikirche Siegen findet nicht statt – aber der Winterzauber

Händler, Veranstalter und Behörden sind darauf eingestellt, jederzeit reagieren zu müssen, das Konzept wurde in engem Austausch bereits immer wieder angepasst. Der Winterzauber im Siegcarré wird ebenfalls wieder stattfinden, so dass sich von der Unterstadt durch Bahnhofs- und Kölner Straße eine Kette bis zum Schlossplatz zieht – aber nicht weiter.

Die Stadt Siegen erweitert die Weihnachtsbeleuchung im Umfeld des Weihnachtsmarkts auf dem Schlossplatz: Gut 207.000 LEDs illuminieren die Stadt. Foto: Hendrik Schulz

Gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Oberstadt (IGS) habe man schließlich entschieden, das Krönchendorf an der Nikolaikirche nicht stattfinden zu lassen – auch diese Händler haben mit Personalknappheit zu kämpfen, könnten die Häuschen zusätzlich zum regulären Geschäftsbetrieb in der Kürze der Zeit nur schwerlich betreiben. „Wir haben am Schluss die Notbremse gezogen, weil viele Absagen kamen, bis die Wirtschaftlichkeit gefährdet war“, sagt De Knuydt.

Keine Weihnachtsbäckerei und kein Bühnenprogramm beim Weihnachtsmarkt Siegen

Ebenfalls in diesem Jahr fehlen wird die bei Kindern beliebte Weihnachtsbäckerei – Schulausflüge finden kaum statt, daher öffnet auch die Eisbahn nicht vormittags. Verzichtet wurde zudem auf ein Bühnenprogramm, die aktuelle Coronaschutzverordnung lässt das nicht zu, 3e-Märkte hat aber Kleinkunst-Walk-Acts in Bereitschaft, die gezielt über den Weihnachtsmarkt gestreut werden.

Die Stadt hat unterdessen die Weihnachtsbeleuchtung erneut um verschiedene Elemente erweitert, unter anderem am MGK und der Fassade des Hörsaalgebäudes: 207.134 LEDs schaffen in der Innenstadt inzwischen Atmosphäre. Kinderfahrgeschäfte und das bereits ausgebuchte Sozialhäuschen für karitative Organisationen, sind vertreten.

Das Wichtigste in Kürze zum Siegener Weihnachtsmarkt: Corona, Öffnungszeiten und Co

Offiziell wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 19. November, um 18.30 Uhr eröffnet.

Die Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 16 bis 20 Uhr. Die Hütten entlang der Kölner Straße sind täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt findet unter freiem Himmel statt, für das Betreten des Geländes gelten zunächst keine Vorschriften – in den ausgewiesenen Wartebereichen vor den Hütten muss Abstand eingehalten und Maske getragen werden. In den Hütten haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt, das wird kontrolliert. Bürgermeister Mues appelliert und Besonnenheit und Disziplin jedes Einzelnen – auch wenn manche Regel unlogisch erscheinen möge, gehe es letztlich doch um den Schutz der Gesundheit aller.

Ordnungsamt und Polizei sind mit einer eigenen Weihnachtsmarkt-Streife vor Ort, ebenso die Ordner des Veranstalter-Sicherheitsdiensts, die die Einhaltung dieser Regeln kontrollieren werden. Auch eine Nachtwache ist eingerichtet.

Hauptsponsoren sind die Siegener Versorgungsbetriebe SVB, die Sparkasse und Polygon Vatro.

Die auch als Sammelobjekte beliebten „Weihnachtsmarkttassen“ sollen bis zum Start des Marktes fertig werden; das Konzept zur Vermeidung von Plastik wurde intensiviert.

