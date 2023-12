Weihnachtswochenende in Siegen: Völlerei und Klassiker

Siegen Das Jahr geht auf die Zielgerade und nimmt das vorletzte Wochenende mit. Hier sind unsers Tipps. Viel Spaß!

Gute Musik in Köln

Fritz Kalkbrenner ist ungefähr so alt wie ich und macht Musik, die ich machen würde, könnte ich Musik machen und wäre ich Fritz Kalkbrenner. Das neue Album heißt True Colours, die Tour Waiting for the Sun: Donnerstag, 21. Dezember, 20 Uhr, Schauspiel im Karlswerk, Schanzenstraße 6-20, Köln, Tickets gibt es für 46,15 Euro.

Weihnachten mit Marylin‘s Army

Ein Weihnachtskonzert der vielleicht etwa ungewöhnlichen Art gibt Marilyn’s Army. Die Kombo spielt nach eigenen Angaben Postpunkpop‘n‘Poetry. Laut ist es in jedem Fall: Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr, Theater Freudenhaus im Kulturzentrum Grend, Westfalenstraße 311, Essen.

Kartoffelfreuden in Siegen

Guido Flieges Weihnachtsshow Kartoffelfreuden im Nebelland geht in die 20. Runde und bietet erneut ein buntes Sammelsurium an Improkunst auf der Bühne. Wer sich kurzfristig für ein paar amüsante Stunden entscheidet, es gibt noch Restkarten: Samstag, 23. Dezember, 19.30 Uhr, Lyz, St.-Johann-Straße 18, Siegen, Tickets auf lyz.de.

Im vergangenen Jahr gab es die Kartoffelfreuden im Mai. (Archivbild) Foto: Michael Kunz / Michael Kunz, Siegen

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Ein echter Klassiker zu Weihnachten gefällig? Im Konzerthaus Dortmund ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zu erleben, und zwar gleich doppelt: Samstag, 23. Dezember, 16 und 19.30 Uhr, Konzerthaus Dortmund, Brückstraße 21, Dortmund.

Blick über den – vollen – Tellerrand

Angesichts drohender Völlerei an den Feiertagen, lohnt vielleicht ein Blick über den Tellerrand – beneidenswertes Wortspiel, oder? Die Ausstellung Tafelzauber – Gesellschaftlicher Aufstieg und bürgerliche Esskultur im 18. Jahrhundert wirft einen Blick auf die Tischdecken und in die Haushalte deutscher Fürstentümer und wirtschaftlich erfolgreicher Menschen und Parvenüs. Das ist spannend und sehenswert: Donnerstag, 21. bis Samstag, 23. Dezember, 11 bis 17 Uhr, Hetjens Museum, Schulstraße 4, Düsseldorf.

Mit Diode Eins im Siegener Vortex

Ah, wenn das keine Vorfreude auf die Silvesterparty macht, weiß ich auch nicht, was los ist. Kosmonautenklang lockt wieder ins Vortex. Mit dabei sind Mokult, Itze und Diode Eins. Ist zwar erst am Dienstag, aber trotzdem noch irgendwie Wochenende: Dienstag, 26. Dezember, Einlass 23 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau, Anmeldung per E-Mail an kosmonautenklang@gmail.com.

Siegen: Das Christkind kommt

Warten aufs Christkind nervt, aber so richtig. Ein wenig lindern können den kindlichen Schmerz die Koblenzer Puppenspiele. Mit Weihnachten bei Tiger und Bär werden die Stunden bis zur Bescherung nicht zu Tagen – auch wenn Tiger und Bär selbst grässlich aufgeregt sind: Sonntag, 24. Dezember, 11 Uhr, Lyz, St.-Johann-Straße 18, Siegen.

