Weitere Beratungseinrichtungen

Tamar Südwestfalen hat eine Schwestereinrichtung: Seit 2018 gibt es Tamar Münsterland.

Theodora heißt die Beratungseinrichtung für Frauen in der Prostitution in Ostwestfalen-Lippe mit Sitz in Herford seit 2011.

Nadeschda, ebenfalls in Herford, unterstützt Frauen, die Opfer von Menschenhandel sind.