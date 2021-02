Weitere seltene Coronavirus-Variante im Kreisklinikum Siegen

Siegen. Seltene Coronavirus-Variante im Kreisklinikum Siegen für Infektionen von Patienten und Beschäftigten verantwortlich. Erst 200 Mal in Deutschland.

Nachdem sich im Januar im Kreisklinikum Siegen mehrere Mitarbeiter und Patienten auf einer Station vermutlich bei Patienten, die als Notfallpatienten aufgenommen wurden, mit dem Coronavirus angesteckt hatten, liegen nun die Sequenzierungsergebnisse von einem Großteil der Proben der damals betroffenen Personen vor.

Die Ergebnisse zeigen, dass es sich bei 17 untersuchten Proben um eine Mutation des Coronavirus der Variante B.1.258 handelt. Diese Virusvariante ist in Deutschland bisher rund 200 Mal nachgewiesen worden, teilt das Klinikum mit – es handelt sich dabei weder um die britische, noch um die südafrikanische Mutation, die sich derzeit verbreiten. Ob die Variante mit einem schwereren Krankheitsverlauf einhergeht, ist bisher noch nicht bekannt. Bei den betroffenen Patienten und Mitarbeitern im Kreisklinikum traten vereinzelte schwerere Krankheitsverläufe auf, der Großteil der Infizierten hatte jedoch einen eher milden Krankheitsverlauf.

Kreisklinikum Siegen erließ nach Corona-Infektionen strikte Schutzmaßnahmen

„Wir haben direkt an die Möglichkeit einer Virusvariante gedacht. In dieser Woche wurde unser Verdacht dann von dem zuständigen Labor bestätigt“, erklärt Gitte Henrich, Leiterin der Hygieneabteilung am Kreisklinikum Siegen. Umso mehr hätte sich im Nachhinein gezeigt, dass die Ergreifung strikter Maßnahmen, wie dem temporären vollständigen Besuchsverbot, dem Aufnahmestopp elektiver und ambulanter Patienten sowie der vollständigen Testung aller 1500 Beschäftigten die richtige Entscheidung gewesen seien, erläutert Henrich weiter.

Alle Testergebnisse der Beschäftigten, die nicht im Zusammenhang mit dem Geschehen standen, fielen damals bis auf eine Ausnahme negativ aus. Auch Prof. Dr. Martin Grond, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Neurologie, ist fest davon überzeugt, dass es den strikten Maßnahmen zu verdanken ist, dass die Infektionskette schnell unterbrochen werden konnte. „Die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Wir haben uns daher vor vier Wochen für einen harten Schnitt entschieden, konnten dafür aber nach relativ kurzer Zeit unser Haus wieder komplett hochfahren“, so Grond.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!