Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Vorstellungen

Die „Dschungel-Trilogie“ ist im Apollo wieder am 31. Januar ab 20 Uhr, am 1. Februar ab 19 Uhr sowie am 6. und 7. März zu sehen.

Das „Dschungelbuch“ läuft in Vormittagsaufführungen unter anderem am 30. und 31. Januar sowie am 3. Februar.

Karten gibt es an der Theaterkasse, Morley-Straße 1, 0271/77 02 77-20 und auf

apollosiegen.de