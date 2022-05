Wendenhof in Kreuztal: Baum stürzt auf Fahrbahn – Einsatz

Eichen. In der Kreuztaler Straße Wendenhof wirft heftiger Wind einen Baum um. Teile des Geästs blockieren die Fahrbahn unweit einer Bahnlinie.

Von den Unwetterlagen der vergangenen Tage blieb die Stadtfeuerwehr Kreuztal weitgehend verschont.

Lediglich am Montagabend, 23. Mai, musste sie in Eichen tätig werden: Im Wendenhof war der Teil eines Baumes an der Böschung zur Bahnlinie abgeknickt und blockierte die Fahrbahn in Teilen. Die Eichener Feuerwehr und die Besatzung der Kreuztaler Drehleiter beseitigten den Sturmschaden bei einbrechender Dunkelheit.

Die Kreuztaler Feuerwehr ist in Eichen im Einsatz. Foto: Feuerwehr

