Niederschelden. Das Siegener Unternehmen „Schmusewolke“ stellt Trageprodukte für Babys und Kleinkinder her. Jungen Familien erleichtern sie oft das Leben.

Wenn Mama oder Papa ihr Baby einfach auf dem Rücken oder vorm Bauch tragen können, macht das vieles leichter: Kinder, die Nähe suchen, können so häufig besser einschlafen oder die Eltern müssen bei einem Ausflug nicht unbedingt den Kinderwagen mitnehmen. Das Siegener Unternehmen „Schmusewolke“ bietet Trageprodukte für Babys und Kleinkinder an und will jungen Familien helfen, den oft noch neuen Alltag mit Kind leichter zu bewältigen. „Mein Sohn hat viel geweint, als er ein Baby war – da war die Tragehilfe die Rettung“, sagt Miriam von Witzleben, zuständig für den Social-Media-Bereich im Unternehmen.

+++ Lesen Sie auch: Perfekte Geschenke: Hier gibt’s nachhaltiges Baby-Spielzeug +++

„Es ist wie ein Paar Schuhe, das passen muss“, sagt Steffi Rolfes, selbstständige Trageberaterin, über die unterschiedlichen Tragehilfen. So fühlt sich nicht jede Familie mit einem Tragetuch wohl. Das richtige Binden muss gelernt sein, damit das Baby auch bequem und sicher darin sitzen kann.

Die Tragetücher von „Schmusewolke“ gibt es in unterschiedlichen Farben, unter anderem in hellblau. Foto: Cristina Neag

Einigen ist das zu kompliziert – sie greifen lieber zu einem Tragesystem, das durch Schnallen mitunter einfacher anzupassen ist. Ob sich für eine Familie besser ein Tragetuch oder ein Tragesystem eignet, ist per se nicht zu beantworten – letztendlich entscheiden die Anwendungszwecke, der Komfort, die Anpassungsfähigkeit und vieles mehr darüber, was sich für die jeweiligen Eltern am besten eignet.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Hypnose ermöglicht eine sanfte und entspannte Geburt +++

„Unsere Tragetücher lassen sich super anpassen aufs Baby und haben eine Polsterung, die perfekt für Babynacken ist“, erläutert Miriam von Witzleben. Doch auch die Tragesysteme hätten Vorteile: Gerade wenn Mutter und Vater unterschiedlich groß sind, kann dort leicht an den Verschlussbändern gezogen und die Trage damit unkompliziert auf die jeweilige Größe angepasst werden. Seit 2018 ist „Schmusewolke“ auf dem Markt, setzte von Anfang an auf „Babytragen mit weichem Bauchgurt“, schildert Kaan Saglam, Geschäftsleiter der Firma. „Wir haben eine Lücke am Markt gesehen, die Branche ist gut und der Markt war noch relativ neu.“ Alles startete mit einer Vollschnallentrage (Full Buckle) – einer Tragehilfe, deren Bauchgurt und Schulterträger mit Schnallen geschlossen werden. „Die kommen gerade bei Eltern gut an, die größere Kinder haben“, sagt Miriam von Witzleben.

+++ Lesen Sie auch: Babykleidung aus Wilnsdorf: „Stecke mein Herzblut da rein“ +++

Durchschnittlich würden Eltern ihre Kinder bis zu einem Alter von eineinhalb Jahren tragen, manche aber auch länger, z. B. weil das Kind vielleicht noch nicht gut laufen kann, ein Handicap hat oder weiter die körperliche Nähe zu den Eltern sucht.

+++ Lesen Sie auch: Geburt in Siegen: Hier sollen sich Mama und Baby wohlfühlen +++

Miriam von Witzleben arbeitet neben ihrem Job bei „Schmusewolke“ auch als selbstständige Trageberaterin: „Ich möchte auch das Tragen von größeren Kindern populär machen.“ Gerade wenn Kinder körperlich beeinträchtigt seien, seien die Trageprodukte eine enorme Hilfe. Eins der Schmuswolke-Tragetücher eignet sich z. B. auch für Kinder bis fünf Jahre.

Miriam von Witzleben und Kaan Saglam (von links) von „Schmusewolke“ arbeiten mit Trageberaterin Steffi Rolfes zusammen, um ihre Produkte stetig zu verbessern. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Immer wieder stehen Trageprodukte für Babys aber auch in der Kritik. Einige Großeltern würden z. B. befürchten, dass das Kind durch das ständige Tragen zu sehr verwöhnt würde, schildert Miriam von Witzleben. Das sei das „Verwöhnungsgespenst“. Dem widerspricht sie vehement: „Gerade im ersten Lebensjahr geht es nicht um das Verwöhnen, sondern um das Erfüllen von Bedürfnissen.“ Vielen Babys gäbe die Nähe zu den Eltern mit Hilfe der Trageprodukte Sicherheit. „Das Baby weiß: Ich bin da.“

+++ Lesen Sie auch: Für Familien in Hilchenbach: Hier fühlen sich Babys sauwohl +++

Außer einer starken Bindung würden auch die Motorik sowie der Gleichgewichtssinn des Kindes gefördert. „Die Tragehilfe ist auch gut für die Hüftreifung des Kindes“, meint Steffi Rolfes. In vielen Familien sind die Trageprodukte eine zusätzliche Ergänzung zu Kinderwagen und Maxi-Cosi.

„Schmusewolke“: Großes Sortiment mit Tragehilfen, Federwiegen und mehr

Hergestellt werden die „Schmusewolke“-Produkte in der Türkei. „Wir verwenden Biobaumwolle“, sagt Miriam von Witzleben. Außer Trageprodukten bietet das Unternehmen beispielsweise auch Federwiegen (eine Kinderwiege, die durch eine Stahlfeder auf- und ab wippt), Schmusedecken und mehr an. Gerade über selbstständige Trageberater und Instagram erreicht die Firma viele Kunden. „Unsere Follower sind sehr aktiv“, betont Miriam von Witzleben.

+++ Lesen Sie auch: Wiedereinstieg nach Elternzeit: 6 Mütter sagen, wie’s läuft +++

„Schmuswolke“ vertreibt die Produkte mittlerweile vor allem online, hat aber auch eine kleine Ausstellungsfläche in der Siegtalstraße in Niederschelden. Gerade ist besonders der Trend hin zu Federwiegen groß. „Sie hängt oft im Wohnzimmer von jungen Familien“, berichtet Miriam von Witzleben. 189 Euro aufwärts kostet eine Federwiege mit Deckenbefestigung, Tragehilfen mit Schnallen und Tragetücher beginnen ab 119 Euro aufwärts.

Auch Federwiegen (hinten) von „Schmusewolke“ werden bei jungen Familien immer beliebter. Foto: Carina Junginger

Generell ist es dem Unternehmen wichtig, immer das Optimum herauszuholen, betont Kaan Saglam: „Wir sind pingelig, gerade auch weil es um Babys und Kinder geht.“ Um ihre Produkte stetig weiter zu verbessern, arbeite man auch mit Eltern und Trageberatern zusammen. Gerade bei Müttern mit Kaiserschnitt kämen ihre Tragesysteme aufgrund des weichen Bauchgurts besonders gut an, betont Miriam von Witzleben. Und Steffi Rolfes ergänzt: „Wenn ich bei der Trageberatung die Schmusewolke-Produkte vorstelle, leuchten bei den Eltern oft die Augen.“

+++ Lesen Sie auch: Nach Elternzeit: Darum sind Mütter oft bessere Mitarbeiter +++

Mehr Infos zum Siegener Unternehmen gibt’s unter www.schmusewolke.de oder auf Instagram unter „Schmusewolke“. Anleitungen, wie die Produkte zu handhaben sind, gibt es dort sowie auf dem Youtube-Kanal der Firma.

Mehr zum Thema Kinder und Familie im Siegerland:

- Neues Familienangebot in Siegen: Café Lindenblüte begeistert

- Café Königskind: „So ein Ort hat Siegen gefehlt“

- Wiedereinstieg nach Elternzeit: 6 Mütter sagen, wie’s läuft

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland