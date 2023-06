Wenn Heizen unbezahlbar wird: Siegen startet Energiehilfe 57

Siegen. Eine Hotline berät, wenn Menschen die Energierechnungen über den Kopf wachsen. Schlimmstenfalls muss der Verlust der Wohnung abgewendet werden.

„Die steigenden Energiepreise stellen eine enorme Belastung dar und können dazu führen, dass Menschen ihre Wohnungen oder Häuser verlieren. Als Landrat liegt es mir am Herzen, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Region in solch schwierigen Zeiten beizustehen“, sagt Landrat Andreas Müller. Deshalb hatte er Anfang des Jahres gemeinsam mit dem Leiter der Verbraucherzentrale NRW in Siegen, Julian Sturm, zum „Runden Tisch Energiearmut“ eingeladen. Dieser hat inzwischen mehrfach getagt und ein neues Beratungsprojekt entwickelt, das Anfang Juli an den Start geht: die „Energiehilfe57“.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Runder Tisch Energiearmut: Organisationen bündeln Kräfte

Mehrere Organisationen haben kurzfristig ihre Ressourcen gebündelt, um den von Energiearmut betroffenen Menschen in Siegen-Wittgenstein effektiv helfen zu können. Landrat Andreas Müller freut sich über dieses gemeinsame Engagement: „Es ist ein großer Gewinn für die Region, dass dieses Kooperationsprojekt entstanden ist, um den Betroffenen eine umfassende Unterstützung anzubieten – in Form von telefonischer Beratung, Online-Beratung und Live-Informationsveranstaltungen.“ Matthias Vitt, Vorstand des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein, ergänzt für die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrt: „Die Energiekrise und die steigenden Preise belasten viele Familien und Einzelpersonen in unserer Region enorm. Es ist entscheidend, dass wir diesen Menschen helfen, ihre Wohnungen zu sichern und die Energieversorgung aufrechtzuerhalten.“

+++ Lesen Sie auch: Hohe Preise für Strom und Gas: Experte gibt Tipps zum Sparen +++

Bei der „Energiehilfe57“ handelt es sich nicht um finanzielle Unterstützung, sondern um Hilfestellungen und Tipps zur Energieeinsparung und Maßnahmen zur Einsparung von Strom und Gas im Alltag, aber auch um die Vernetzung und Weitervermittlung anandere Beratungsstellen.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Wieso die Energiekrise dem Klimaschutz nützen kann +++

Service-Center rund um die Uhr

Das Beratungsangebot steht den Menschen aus der Region Siegen-Wittgenstein ab 1. Juli zur Verfügung. Drei Mitarbeiterinnen verschiedener Träger sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr über die Hotline 0271/ 234 1781 47 telefonisch zu erreichen. Ansprechpartnerinnen sind Bärbel Debus vom Caritasverband Siegen-Wittgenstein, Andrea Cabeo Baumgarten von der Diakonie Soziale Dienste und Svenja Hermann-Isakow vom DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein . Über ein Service-Center können auch rund um die Uhr telefonisch Anfragen gestellt werden. Diese werden zeitnah bearbeitet und es erfolgt ein Rückruf. Auch auf Social Media ist das Kooperationsprojekt vertreten („energiehilfe_57“), ebenso können sich die Verbraucherinnen und Verbraucher unter www.energiehilfe57.de über das Angebot informieren.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland