Die Eltern von 309 Kindern, die nach den Sommerferien die 5. Klasse eines der vier städtischen Gymnasien besuchen sollen, bleiben im Ungewissen. Keine der Schulen hat bisher Aufnahmebestätigungen versandt – weil offen ist, wo wie viele Kinder abgelehnt werden müssen. Ausgangspunkt des Problems ist das Gymnasium Auf der Morgenröthe: Dort sind für zwei Klassen 80 Kinder angemeldet worden. Die Bezirksregierung stimme der Bildung einer dritten Eingangsklasse bisher nicht zu, sagte Schuldezernent André Schmidt dieser Zeitung auf Anfrage. „Wir haben noch einmal eine Stellungnahme abgegeben. Auch der Bürgermeister hat sich eingeschaltet.“

Regulär wäre in den beiden Klassen auf der Morgenröthe Platz für 58, ausnahmsweise für 62 Kinder. Mindestens 18 würden demnach angelehnt. Hinzu kommen voraussichtlich 25 Kinder, die am Gymnasium Am Löhrtor keinen Platz finden. Dort sind in drei Klassen 90 Plätze zu vergeben, angemeldet wurden 115.

Alternativen sind FJM und PPR

Zwei Gymnasien haben noch Platz – theoretisch: Wenn alle 18 Morgenröthe-Kinder sich zum Peter-Paul-Rubens-Gymnasium auf den Rosterberg umlenken ließen, würden dort nicht 43, sondern 61 Fünftklässler in zwei fast übervollen Klassen anfangen. Sechs Inklusionskinder werden in dem nächsten Jahrgang dort sonderpädagogisch gefördert – normalerweise würden die Klassen dann auf 25 Kinder verkleinert. Die Eltern müssten zudem einen Ganztagsbetrieb akzeptieren.

Das Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium verteilt nach derzeitigem Stand 71 Kinder auf drei Eingangsklassen, die bis auf 93 Kinder aufgefüllt werden könnten. Auch dann wären aber immer noch Kinder übrig, für die weder auf dem Rosterberg noch in Weidenau Platz wäre. Eines der beiden Gymnasien müsste, so die Argumentation der Stadt gegenüber der Bezirksregierung, sowieso eine Klasse mehr einrichten. Die, so die weitere Folgerung, könnte dann auch gleich auf der Morgenröthe gebildet werden.

Zumal das Ärger sparen würde: Eltern aus dem südlichen Stadtgebiet würden sich mit dem Schulweg bis Weidenau womöglich schwer tun. Wehren können sie sich noch nicht – Voraussetzung sind die Ablehnungsbescheide. „Lange können wir nicht mehr warten“, sagt Schuldezernent André Schmidt. Denn auch der Rechtsweg braucht Zeit.

Wenn die vier städtischen Gymnasien insgesamt elf Eingangsklassen bilden würden, also je drei am FJM, am Löhrtor und auf der Morgenröthe und zwei auf dem Rosterberg, wäre das immer noch eine weniger, als der Rat festgelegt hat: Danach wäre das FJM nämlich eigentlich vierzügig. Die Bezirksregierung rechnet anders: Wenn 309 Kinder gleichmäßig in Klassen mit der maximalen Größe von 29 Schülern verteilt werden, reichen 10,65 Klassen.

Achenbacher Schule macht weiter

Keine Probleme bekommt die einzige Hauptschule: An der Achenbacher Schule, wo erst elf Kinder angemeldet sind, genehmigt die Bezirksregierung die Bildung einer 5. Klasse. „Wir gehen alle davon aus, dass sich bis zu den Sommerferien noch etwas tut“, sagt André Schmidt. Mindestgröße für eine Klasse sind 16 Kinder.

